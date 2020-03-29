Koronavirüsle ilgili umut veren beş haber

Koronavirüs vakalarının sayısı dünyanın dört bir yanında yükseldikçe karşı karşıya kalınan sağlık krizinin boyutları büyüyor.

Ancak yine de salgınla ilgili insana umut veren ve krizin insanlarda ortaya çıkardığı iyi tarafın kanıtı niteliğinde haberler de geliyor.​

1. Dünyanın dört bir yanında sağlık çalışanları alkışlanıyor

Koronavirüs salgınına karşı doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık sektörü çalışanları mücadelenin en önce safhasında yer alıyor.

Dünyanın dört bir yanında koronavirüs vakalarının sayısı 600 bini geçti, bunlardan 130 binden fazlasının iyileşmesinde sağlık çalışanlarının büyük emeği var.

Bunu takdir etmek için Türkiye, İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Hindistan gibi birçok ülkede insanlar balkonları ve pencerelerinden sağlık çalışanlarını alkışlıyor.

Bu akım ilk olarak virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan eyaletinde Ocak ayında başladı.

İnsanlar birbirine moral vermek için pencerelerinden şarkı da söylüyor.

2. Çin bazı kısıtlamaları hafifletiyor

En azından virüsün ortaya çıktığı Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına almış gibi görünüyor.