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Koronavirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Hastaları için fedakârlık yaparak çocuğundan ayrı kalan hemşire, çocuğunu bir daha ne zaman görebileceğini bilmediğini söyledi.

Koronavirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı

Dünyada şu ana dek 1.2 milyonun üzerinde doğrulanmış koronavirüs vakası bulunurken, salgına karşı verilen mücadelenin ön saflarında sağlık çalışanları bulunuyor. Sağlık çalışanları bu süreçte hayatlarını ve ailelerini tehlikeye atmamak için birçok fedakârlıkta bulunuyor.

Acil servis hemşiresi olan Devon Nicole Oechsle da bunlardan biri. Hemşire Nicole, paylaştığı postta itfaiye görevlisi olan eşi Jason’la birlikte aldıkları kararı anlatan bir yazı kaleme aldı. Nicole’ün gözyaşları içinde yazdığı ve viral olan o yazı, genç hemşireyi hem bir sağlık görevlisi hem de bir anne olarak kahraman haline getirdi. Buna rağmen Nicole, yaptığı işin özel bir övgüyü hak etmediğini düşündüğünü söyledi.

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Acil servis hemşiresi Nicole, içinde bulunduğu durumu anlatan dokunaklı bir post paylaştı;

Bu gece Jason ve ben kızımız Ellie’i belki bir ay süreyle arkadaşımız Anita’nın yanına göndermeye karar verdik. Bu, işini iyi yapmaya çalıştığı için cezalandırıldığını hisseden birinin yüzü. Mesleğim olan acil servis hemşireliğinin herhangi bir özel övgüyü hak ettiğini düşünmüyorum. Bir itfaiye görevlisi olan eşim Jason da öyle düşünüyor. Ancak yaptığımız işler şu an çok önemli ve birçoğunuzun aksine biz hala çalışmak zorundayız. İşlerimiz yüksek enfekte olma riskini ve enfeksiyonu yayma riskini taşıyan işler. Şimdiden Covid-19 pozitif hastalarla temas içindeyim ve istediğimiz son şey bu virüsü evimize taşımak ve kızımızı tehlikeye atmak. İyi biri olduğumuz için cezalandırıldığımızı hissediyorum. Henüz 3.5 yaşında olan kızımı uzağa göndermek zorunda kaldım ve onu ziyarete gidemeyeceğim, ona sarılamayacağım, geceleri yanına uzanamayacağım. Sadece görüntülü konuşabileceğiz, hepsi bu. Şimdilik bir ay boyunca ama daha uzun olup olmayacağını kim bilir… Birçok iş arkadaşım da aynı şeyleri yapmak zorunda kaldılar. Eğer bu sözlerimi okuduysanız, bütün gün çocuklarınızla evde kalmanın bir nimet olduğunu düşünmelisiniz. Lütfen evde kalın. Bu iş ne kadar erken biterse, çocuğum o kadar erken eve dönebilir. Not: Bu yazı bir şekilde viral haline geldiği için eklemeliyim. Sakın gelip bana çocuğumdan kurtulduğumu, yaptığımın bir seçim olduğunu, hiçbir işin çocuğumu bir yabancının yanına göndermeye değmeyeceğini söylemeye kalkışmayın. 1.’si, tüm acil servis çalışanlarının evde çocuklarıyla kalabilmek için işlerini bırakması rezalet bir durum olurdu.2.’si, benim durumumda olsaydın bana hangi önerileri söylerdin? 3.’sü, kızım caddenin 15 dakika aşağısında, onu seven ve onun çok sevdiği biriyle kalmaya gitti. Bir sabah uyanıp ansızın kızımızı bir yabancyla yaşamak için göndermeye karar vermedik. Ve tüm klavye savaşçılar, lütfen çekilin

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DURUMU KRİTİK

ABD’de hastaneler koronavirüs nedeniyle kilitlenmiş durumdayken, sağlık çalışanlarının problemleri de git gide ciddileşiyor. Wuhan’dan elde edilen veriler Çin’de 1.700 vakanın %15’inin durumu kritik olan sağlık çalışanları olduğunu ve bunlardan 5’inin öldüğünü ortaya koydu. Ayrıca, 22 Mart’ta bildirilen rakamlara göre İtalya’daki her 10 koronavirüs vakasından 1’i sağlık çalışanı idi.

ABD’deki işçi sendikaları sağlık çalışanları için enfeksiyon kontrol planı içeren güvenlik standardının oluşturulmasını talep ediyor. Sendikalara göre güvenlik standartları sağlık personelinin ölümcül enfeksiyonlara maruz kalmasını önlemek için kritik.

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"Lütfen evde kal ki babam da eve dönebilsin"

Amerika’daki Kamu Bütünlüğü Merkezi’nce yapılan açıklamada çok sayıda sağlık çalışanının karantinaya alınması, hastalanması ve ölmesi durumunda ya da mevcut riskler nedeniyle sağlık personeli sayısında azalma olması durumunda yaşanacaklar sadece bir işyeri sorunu değil, bunun ulusal bir halk sağlığı felaketi olacağı belirtildi. ABD’nin California eyaleti, sağlık çalışanlarını bulaşıcı hastalıklardan korumaya yönelik güvenlik standardına sahip tek eyalet olmaya devam ediyor.

İNSANLAR, HEMŞİRE NICOLE'E MÜTEŞEKKİR

Yaptığı paylaşımla binlerce insana ulaşan Nicole’e ülkenin birçok yerinden teşekkür ve destek mesajları yağmaya başladı. Nicole’e gelen destek mesajlarından bazıları:

“Chrissy Thompson: 2 oğlumu, 6 aylığına babalarıyla yaşamaları için gönderdim. Üzgünüm ama bu salgın bir ay içinde bitmeyecek. Bunu yapmak zorunda olmak kalp kırıcı ama en azından onlarla FaceTime yapma şansına sahibiz. Bunu yapmak zorunda kalan herkesin güçlü olmasını diliyorum.”

“Stephanie Mahoney: Her bir fedakarlığınız için teşekkürler. Ben ve ailem salgında ön saflarda çalışan tüm çalışanlar için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. 21 günden fazla bir süredir ailemizden başka tek bir komşu veya aile üyesi görmedik. Çocuğumuza, dışarıda diğer çocuklarla oynaması için izin vermiyoruz. Tüm desteğimiz, sevgimiz ve iyi dileklerimiz seninle.”

“Chava Bodhi: Seni çok iyi anlıyorum. Bu, benim küçük kızım. Eşim doktor ve kızım onu neden göremediğini, ona neden normal zamanlarda olduğu gibi sarılamadığını anlayamıyor. Güçlü ol. Yaptığın her şey için teşekkürler.”


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