Koronavirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı

Dünyada şu ana dek 1.2 milyonun üzerinde doğrulanmış koronavirüs vakası bulunurken, salgına karşı verilen mücadelenin ön saflarında sağlık çalışanları bulunuyor. Sağlık çalışanları bu süreçte hayatlarını ve ailelerini tehlikeye atmamak için birçok fedakârlıkta bulunuyor.

Acil servis hemşiresi olan Devon Nicole Oechsle da bunlardan biri. Hemşire Nicole, paylaştığı postta itfaiye görevlisi olan eşi Jason’la birlikte aldıkları kararı anlatan bir yazı kaleme aldı. Nicole’ün gözyaşları içinde yazdığı ve viral olan o yazı, genç hemşireyi hem bir sağlık görevlisi hem de bir anne olarak kahraman haline getirdi. Buna rağmen Nicole, yaptığı işin özel bir övgüyü hak etmediğini düşündüğünü söyledi.

Acil servis hemşiresi Nicole, içinde bulunduğu durumu anlatan dokunaklı bir post paylaştı;

Bu gece Jason ve ben kızımız Ellie’i belki bir ay süreyle arkadaşımız Anita’nın yanına göndermeye karar verdik. Bu, işini iyi yapmaya çalıştığı için cezalandırıldığını hisseden birinin yüzü. Mesleğim olan acil servis hemşireliğinin herhangi bir özel övgüyü hak ettiğini düşünmüyorum. Bir itfaiye görevlisi olan eşim Jason da öyle düşünüyor. Ancak yaptığımız işler şu an çok önemli ve birçoğunuzun aksine biz hala çalışmak zorundayız. İşlerimiz yüksek enfekte olma riskini ve enfeksiyonu yayma riskini taşıyan işler. Şimdiden Covid-19 pozitif hastalarla temas içindeyim ve istediğimiz son şey bu virüsü evimize taşımak ve kızımızı tehlikeye atmak. İyi biri olduğumuz için cezalandırıldığımızı hissediyorum. Henüz 3.5 yaşında olan kızımı uzağa göndermek zorunda kaldım ve onu ziyarete gidemeyeceğim, ona sarılamayacağım, geceleri yanına uzanamayacağım. Sadece görüntülü konuşabileceğiz, hepsi bu. Şimdilik bir ay boyunca ama daha uzun olup olmayacağını kim bilir… Birçok iş arkadaşım da aynı şeyleri yapmak zorunda kaldılar. Eğer bu sözlerimi okuduysanız, bütün gün çocuklarınızla evde kalmanın bir nimet olduğunu düşünmelisiniz. Lütfen evde kalın. Bu iş ne kadar erken biterse, çocuğum o kadar erken eve dönebilir. Not: Bu yazı bir şekilde viral haline geldiği için eklemeliyim. Sakın gelip bana çocuğumdan kurtulduğumu, yaptığımın bir seçim olduğunu, hiçbir işin çocuğumu bir yabancının yanına göndermeye değmeyeceğini söylemeye kalkışmayın. 1.’si, tüm acil servis çalışanlarının evde çocuklarıyla kalabilmek için işlerini bırakması rezalet bir durum olurdu.2.’si, benim durumumda olsaydın bana hangi önerileri söylerdin? 3.’sü, kızım caddenin 15 dakika aşağısında, onu seven ve onun çok sevdiği biriyle kalmaya gitti. Bir sabah uyanıp ansızın kızımızı bir yabancyla yaşamak için göndermeye karar vermedik. Ve tüm klavye savaşçılar, lütfen çekilin