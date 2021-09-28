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  4. Koronavirüsle mücadele yeni hamle! HES kodu yerine aşı kartı sorulacak

Koronavirüsle mücadele yeni hamle! HES kodu yerine aşı kartı sorulacak

28.09.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse karşı en büyük silah olan aşıya teşvik için yeni bir hamle geliyor. Buna göre, AVM, lokanta ve kafe gibi yerlere girişte artık HES kodu değil aşı kartı sorulacak.

Koronavirüsle mücadele yeni hamle! HES kodu yerine aşı kartı sorulacak

Koronavirüsle mücadele devam ederken, kış ayı öncesi yüksek seyreden vakalar tedirgin edici olmaya devam ediyor.

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapılırken, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi ise yaşamını yitirdi. Öte yandan 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 53 milyonu, 2. doz ise 43 milyonu geçti. Toplam yapılan aşı miktarı 108 milyonu aşarken, henüz istenilen seviyede olmaması yeni tedbirler konusunu da beraberinde getiriyor.

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HES KODU YERİNE AŞI KARTI

Gelen bilgilere göre bu tedbirlerden birisi AVM, kafe, ve restoran gibi yerlere girişle ilgili. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, aşıya teşvik için alınan kararla birlikte girişte HES kodu sorulan yerlerde artık aşı kartı istenecek. Bu kapsamda AVM, lokanta, kave ve restoran gibi yerlerde artık aşı kartı zorunluluğu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) HES kodu
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