Son Dakika: 27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

27 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 160 oldu.

"MUHTEMELEN RİSK ALDIKLARINI DÜŞÜNMÜYORLARDI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız. pic.twitter.com/PmhIAE5Nbv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 27, 2021

27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (26 Eylül) koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 25 bin 861 olarak açıklanmıştı.





