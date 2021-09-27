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Son Dakika: 27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

27.09.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27 bin 188 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." dedi.

Son Dakika: 27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

27 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 160 oldu.

"MUHTEMELEN RİSK ALDIKLARINI DÜŞÜNMÜYORLARDI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (26 Eylül) koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 25 bin 861 olarak açıklanmıştı.

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