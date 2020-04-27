Koronavirüsle mücadelede Erdoğan'dan umut veren açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmayı umut ediyoruz" dedi.
İşte Erdoğan'ın açıklamaları:
Test sayısında 1 milyona doğru ilerlerken, ölüm ve vaka sayımız her geçen gün azalıyor. İyileşen hasta sayımızın vaka sayısını geçmesi olumlu bir dönemdir.İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır. Koronavirüste inşallah Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmayı umut ediyoruz.