Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Tayland’da trene binmek için bilet sırasına giren koronavirüslü 56 yaşındaki Anan Sahoh isimli adam, bilet aldığı sırada bilet sırası bekleyen bir gencin yüzüne tükürdü. 56 yaşındaki adam trene bindikten dakikalar sonra fenalaşıp hayatını kaybetti.
Dehşete düşüren olay Tayland'da gerçekleşti. Koronavirüs taşıyan 56 yaşındaki Anan Sahoh, trene bindikten bir kaç dakika sonra kusmaya başladı. Yere yığılan Anan, dakikalar içinde hayatını kaybetti.
Polis ve sağlık görevlileri güvenlik kamerası görüntülerinde Anan'ın tükürdüğü adamı, virüsü başkalarına yaymaması için arıyor.
Daha önce hiçbir virüs belirtisi göstermeyen Anan, fenalaştıktan sonra trenin tuvaletine doğru gitti. 56 yaşındaki adam kapının önünde yığılıp hayatını kaybetti.
Trene gelen sağlık ekiplerinin yaptığı test sonucu pozitif çıkınca diğer yolcular trenden indirilip tren dezenfekte edildi.
Anan, trende fenalaştığı sırada başka bir yolcu fotoğraflarını çekti. Talihsiz adamın kısa bir süre önce Pakistan'dan geldiği belirtildi.