HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüslü çiğ köfteci satış yaparken yakalandı: Ateşim çıkmadı ki

Koronavirüslü çiğ köfteci satış yaparken yakalandı: Ateşim çıkmadı ki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 10:02 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı.

Koronavirüslü çiğ köfteci satış yaparken yakalandı: Ateşim çıkmadı ki

Kırklareli'nin Balkan Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konulan bir esnafın dükkanını açtığı ihbarını değerlendiren polis ve sağlık ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Ekipler, kontrollerde M.A'nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki. Ateşim çıkmadı ki. Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim" sözlerini sarf etti.

M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor
Evde klima kullananlar dikkat!Evde klima kullananlar dikkat!
LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları sorgulama!LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları sorgulama!

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
'Pes' dedirten olay! Kaza yaptıktan hemen sonra çay içtiler
'Pes' dedirten olay! Kaza yaptıktan hemen sonra çay içtiler
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Diğer Haberler

İş makinesi serinleyen çocukların eğlencesine ortak oldu
İş makinesiyle serinlediler
Bakan Koca tarih vererek uyardı: 21 Eylül için hazırlanalım
Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
Beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtu
Ölüme uçtular...
Evde klima kullananlar dikkat! Koronavirüs uyarısı
Evde klima kullananlar dikkat!
Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih'in tedavisi Ankara'da başladı
8 yaşındaki Salih'ten güzel haber
Esenyurt'ta 13 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
13 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.