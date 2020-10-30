Koronavirüste günlük vaka rekoru: 545 bin yeni vaka

Worldometers sitesinin verilerine göre 29 Ekim tarihinde dünya genelinde 545 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Böylece günlük yeni vaka sayısı ilk defa yarım milyonu geçmiş oldu ve yeni bir rekor kırıldı.
Avrupa'da Ekim ayının ortalarında başlayan artış halen devam ediyor. Birçok Batı Avrupa ülkesinde yeni vaka sayıları rekor düzeylere ilerledi.
Nisan ve Mayıs aylarında Coviv-19 salgınının merkez üssü olan Avrupa'da yaz aylarında virüs yavaşlama eğilimine girmişti.
Dün Fransa'da 47 bin, İtalya'da 26 bin, İspanya ve İngiltere'de 23'er bin, Belçika'da 21 bin, Polonya'da 20 bin ve Almanya'da 18 bin yeni vaka tespit edildi.
Toplamda ise tepit edilen vakaların neredeyse yarısı Avrupa'da görüldü. Ayrıca kıta genelinde 29 Ekim tarihinde 2 bin 566 can kaybı gerçekleşti. Avrupa'daki toplam can kaybı da 280 bine dayandı.
Vakaların artmasıyla beraber birçok Avrupa ülkesinde yeniden corona virüs kısıtlamalarına gidildi. İngiltere'de yayımlanan yeni bir araştırmaya göre ülkede her gün 100 bin kişi corona virüse yakalanıyor.
Başkent Londra'da R sayısı 2.64'e yükselirken vakaların ikiye katlanma süresi ise dokuz güne düştü. İngiltere halen tam kapsamlı bir karantina uygulamasına geçmedi ancak hükümet vakaların fazla olduğu kentleri kapatmayı tercih ediyor.
Fransa bugünden itibaren yeniden karantina uygulamasına geçti. İnsanlar sadece iş ve sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkabiliyor.
Aynı şekilde İtalya ve İspanya'da da yeniden kısıtlamalara gidildi. İtalya'da cafe ve barların akşam altıdan itibaren kapalı olmasına karar verilirken, hareketlilik önemli ölçüde kısıtlandı.
İspanya'da geçtiğimiz hafta salgını kötü yönettiği gerekçesiyle düşme tehlikesi geçiren hükümet yeniden kısıtlamalara gitti.
Ülkede acil durum ilan edildi ve gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez kısıtlamaların Nisan 2021'e kadar uzatılabileceğini söyledi.
Almanya da 2 Kasım'dan itibaren geçerli olacak bir dizi tedbir açıkladı. Ülkede alınan tedbirlere göre eğlence merkezleri kapanacak. Restoranlar sadece paket servis için açık olacak.
İtalya ve Fransa'da getirilen corona virüs tedbirlerine halk karşı çıkıyor. Roma ve
Paris sokakları önlemlere karşı gelenlerin protesto gösterilerine sahne oldu.
İtalya'da günlerdir karantina karşıtlarıyla polis arasında çatışmalar yaşanıyor.
Almanya Başbakanı Merkel getirilen kısıtlamalara gelen tepkiler nedeniyle dün açıklama yapmak zorunda kalmıştı.
Merkel kısıtlamaların gerekli olduğunu belirtmiş, vaka sayılarının daha artmasını bekleyemeyeceklerini aktarmıştı.