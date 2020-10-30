Koronavirüste günlük vaka rekoru: 545 bin yeni vaka

Worldometers sitesinin verilerine göre 29 Ekim tarihinde dünya genelinde 545 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Böylece günlük yeni vaka sayısı ilk defa yarım milyonu geçmiş oldu ve yeni bir rekor kırıldı.

Avrupa'da Ekim ayının ortalarında başlayan artış halen devam ediyor. Birçok Batı Avrupa ülkesinde yeni vaka sayıları rekor düzeylere ilerledi.

Nisan ve Mayıs aylarında Coviv-19 salgınının merkez üssü olan Avrupa'da yaz aylarında virüs yavaşlama eğilimine girmişti.

Dün Fransa'da 47 bin, İtalya'da 26 bin, İspanya ve İngiltere'de 23'er bin, Belçika'da 21 bin, Polonya'da 20 bin ve Almanya'da 18 bin yeni vaka tespit edildi.

Toplamda ise tepit edilen vakaların neredeyse yarısı Avrupa'da görüldü. Ayrıca kıta genelinde 29 Ekim tarihinde 2 bin 566 can kaybı gerçekleşti. Avrupa'daki toplam can kaybı da 280 bine dayandı.

KISITLAMALAR GERİ GELDİ

Vakaların artmasıyla beraber birçok Avrupa ülkesinde yeniden corona virüs kısıtlamalarına gidildi. İngiltere'de yayımlanan yeni bir araştırmaya göre ülkede her gün 100 bin kişi corona virüse yakalanıyor.