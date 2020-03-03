Koronavirüsten daha tehlikeli! 37 saniyede 1 kişi ölüyor

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, damarların içinde ani pıhtılaşma, öldürebilen ancak önlenebilen bir hastalık olduğunu belirtti. Rodoplu, "Atardamarların içinde oluşan damar sertliği, diyabet (şeker hastalığı), hipertansiyon (yüksek tansiyon), hiperlipidemi (yüksek kolesterol) gibi damarların içinde kireçlenmeye yol açan hastalıklar, yeterli su içmemek, uzun süre hareketsiz kalmak risk faktörlerinden olup, doğum kontrol hapları kullananlar, hamile bayanlar ve sigara ve alkol kullananlar da risk altındadır. En büyük risk ise hareketsiz kalmaktır. Buradaki esas mantık baldır kaslarının çalışmasıdır. Baldır kaslarını çalıştırarak kanı daha yukarı getirebiliyor. Örneğin ofiste uzun süre hareketsiz kalan birisi iki saat çalışacaksa bunun 10 dakikasını küçük yürüyüşler yapması gerekir" dedi.

'DÜNYADA 37 SANİYEDE 1 KİŞİ TROMBOZDAN ÖLÜYOR'

Dünyada 37 saniyede bir kişi trombozdan öldüğünü anlatan Rodoplu, "Pıhtının aslında vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Bir yerimiz kanadığı zaman kan hücreleri oraya gelerek bir pıhtı oluşturuyorlar. Bu pıhtı damar içinde olduğu zaman bir hastalık oluşuyor. Bu hem bir atardamarda olabilir hem de bir toplardamarda olabilir. Bu hastalık dünyada 37 saniyede bir kişinin ölümünden sorumludur. Her 4 kişinin birinin ölümünden sorumlu olan bu hastalık, önlenebilen hastane ölümlerinin de ilk sırasında yer alıyor" dedi.