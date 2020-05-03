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  4. Koronavirüsten hayatını kaybetmişti! Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybetmişti! Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 17:28 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun gerçekleştirdiği son sohbetin görüntüleri ortaya çıktı. Döngeloğlu, salgın nedeniyle online gerçekleştirdiği sohbette, ‘Ramazan-ı Şerif bize bu sene ağır imtihan olacak’ ifadelerini kullanmış…

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, dünya genelinde yaklaşık 250 bin insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yenik düştü. Döngeloğlu'nun vefat haberini Başakşehir Belediye Başkanı duyururken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Döngeloğlu'nun vefatı nedeniyle üzüntüsünü paylaştı.

‘RAMAZAN BU SENE AĞIR İMTİHAN OLACAK’

Paylaşımlar arasında Döngeloğlu'nun gerçekleştirdiği son sohbet konuşması da yer aldı. Yakın zamanda gerçekleştirdiği sohbeti salgın nedeniyle online olarak (İnternet üzerinden) gerçekleştiren Döngeloğlu'nun "Ramazan-ı Şerif bize bu sene ağır imtihan olacak" ifadelerini kullandığı görüldü.

Döngeloğlu, söz konusu sohbetinde şu ifadelere yer vermiş:

"Bizim için bu sene ağır imtihan olacak. Teravihlerimizi evlerimizde hiç değilse cemaat yaparak Allah'ım kılmayı, peygamberimizi de sevindirmeyi, Allah'ım seni de razı etmeyi bu Ramazan'da ve bayrama da gerçek bayramla çıkmayı ümmeti Muhammed'e, insanlığa nasip et yarabbi. Dualarımızın kabulü için, bütün geçmişlerimizin, atalarımızın ve ecdadımızın, din ve devlet büyüklerimizin, ahirete göçmüşlerimizin ruhu için, milletimizin, vatanımızın, devletimizin, insanlığın birliği, güç ve kuvveti, kardeşliği ve selameti için, hayırların fethi için, Allah rızası için el-fatiha."

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

1968 doğumlu olan Ömer Döngeloğlu İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.,

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu evli ve beş çocuk babasıydı.

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