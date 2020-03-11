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Koronavirüsten korunmak için ne yapmalıyız? Maske kullanmak yerine...

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.03.2020 11:40 | Son Güncelleme

Sağlık uzmanlarının koronavirüsten korunmak için maske ve eldiven kullanımını önermediklerini söylemesi üzerine vatandaşlar, koronavirüsten korunmak için başka neler yapılabileceğini araştırmaya başladı. Koronavirüsten korunmak için el yıkamanın ve kişisel hijyenin ne kadar önem taşıdığı herkes tarafından biliniyor. Peki bunlar dışında ne yapmak gerekiyor?

Dr. Mehmet Öz Dünya genelinde görülen koronavirüs yani Covid-19 ‘a karşı kendinizi ve ailenizi korumak için alabileceğiniz önlemlerin bir listesini yaptı. “İnsanların endişeli olduğunu biliyorum ama tekrar söylüyorum panik yapmanın zamanı değil diyen Dr.Öz ‘’Korunma yöntemlerini öğrenme ve hazırlık yapma zamanıdır” diyor.

‘’Dr. Öz ve Ekibi’’ YouTube kanalında yayınladığı video ve grafikte, yaşam tarzı tüyolarından, hijyen detaylarına, evinizde tedarik edilmesi gereken malzemelerden, bağışıklık güçlendirici gıdalara kadar bilmeniz gerekenlerin hepsini listeledi.

Uyku

Yeterli uyuduğunuzdan emin olun. Gece en az 7 saat uyumanız gerekiyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ

DÜZENLİ EGZERSİZ
Günaşırı yarım sat egzersiz yapmaya çalışın.

SOLUĞUNUZ HAVANIN KALİTESİNİ ARTIRIN

SOLUĞUNUZ HAVANIN KALİTESİNİ ARTIRIN
Havanın kuru olması, soğuk algınlığına neden olan virüslerin çoğalması için ideal ortam oluşturulmaktadır. O yüzden hava nemlendiricisi kullanın. Hava filtreleri, nemlendiriciler havadaki virüs partiküllerinin sayısını azaltır.

MEDİTASYON YAPIN

MEDİTASYON YAPIN
Bağışıklık sistemini destekleyebilir.

EL SIKIŞMAYIN

EL SIKIŞMAYIN
El sıkışma, fist-pumping dediğimiz yumruk tokuşturma ile 10 kat daha fazla mikrop aktarıldığına dikkat çeken Dr. Oz, sevdiklerinizle bir araya geldiğinizde başınızla selam vermeyi tercih etmeniz gerektiğini söyledi.

YÜZÜNÜZE DOKUNMAYIN

YÜZÜNÜZE DOKUNMAYIN
Koronavirüsler birçok yüzeyde bir haftadan fazla yaşayabilir. Parmaklar 1 saatte onlarca virüsü gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza aktarır.

EL YIMAKA SÜRESİNİ 3 KATINA ÇIKARIN

EL YIMAKA SÜRESİNİ 3 KATINA ÇIKARIN
Sadece yüzde 5'imizin su ve sabunla 20 saniye el yıkadığını söyleyen Dr. Oz, en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanlarının kullanılması gerektiğini söyledi.

YÜZEYLERİ DEZENFEKTE EDİN

YÜZEYLERİ DEZENFEKTE EDİN
Dr. Oz, mikropları bir yüzeyden diğerine yayabilecek mendiller yerine dezenfektan spreylerin tercih edilmesi gerektiğini ve temizlediğiniz yüzeyin 3 dakika ıslak kalmasına dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

EVLERDE EN AZ 2 HAFTALIK TEMEL ÖĞELER TEDARİK EDİLMELİ

EVLERDE EN AZ 2 HAFTALIK TEMEL ÖĞELER TEDARİK EDİLMELİ
Ev gereçlerinde tuvalet kağıdı, sabun, deterjan ve dezenfektanlar edinilmesi gerekiyor.

YİYECEK TERCİHLERİ

YİYECEK TERCİHLERİ
Raf ömrü uzun olan mutfakta saklanabilecek gıdalar ve dondurulabilecek yiyecekler tercih edilebilir.

İLAÇLAR

İLAÇLAR
Reçeteli ve reçetesiz birtakım ilaçlar evde bulundurulması gerekir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN BESLENMEYE DİKKAT

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN BESLENMEYE DİKKAT
Beslenmenize mutlaka sebze ve meyve eklemeniz gerektiğine dikkat çeken Dr.Oz, turunçgiller, böğürtlen ve kivi gibi vitamini yüksek meyve ve yeşil yapraklık sebzeler yemenin vücut için gerekli vitamin ve minarelleri sağlayacağını söyledi.

D3 VİTAMİNİ

D3 VİTAMİNİ
Dr. Oz, D3 vitaminini günlük 1200 IU tüketmek gerektiğini söyledi.

GRİP AŞISI

GRİP AŞISI
Mevsimsel grip semptomlarını covid-19 ile karıştırmamak için grip aşısı yaptırmak önem taşıyor.

EĞER HASTAYSANIZ...

EĞER HASTAYSANIZ...
Hasta olan kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirmesi için yediklerinin oldukça önem taşıdığnı söyleyen Dr. Oz, 800 mg çinko tüketimek, günde 2 kez 250 mg c vitamini almak, günde 250 mg beta glukan içeren besinler tüketmek, günde 4 kez ise kara mürver içeren şurup veya pastilleri 5 gün boyunca tüketmek gerektiğini söyledi.
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