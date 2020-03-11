Koronavirüsten korunmak için ne yapmalıyız? Maske kullanmak yerine...

Dr. Mehmet Öz Dünya genelinde görülen koronavirüs yani Covid-19 ‘a karşı kendinizi ve ailenizi korumak için alabileceğiniz önlemlerin bir listesini yaptı. “İnsanların endişeli olduğunu biliyorum ama tekrar söylüyorum panik yapmanın zamanı değil diyen Dr.Öz ‘’Korunma yöntemlerini öğrenme ve hazırlık yapma zamanıdır” diyor.

‘’Dr. Öz ve Ekibi’’ YouTube kanalında yayınladığı video ve grafikte, yaşam tarzı tüyolarından, hijyen detaylarına, evinizde tedarik edilmesi gereken malzemelerden, bağışıklık güçlendirici gıdalara kadar bilmeniz gerekenlerin hepsini listeledi.