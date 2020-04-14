Koronavirüsten kurtulanlar anlatıyor: Nefes alabildiğim için dua ediyorum

Niharika Mahandru, "Çok kötüydüm. Nefes alamıyordum. Sanki boğazım kapanıyor gibi hissettim. Çok korkutucuydu" diyor. Mahandru'ya Covid-19 testi yapılmış. Hastanede yer ve yeterli personel olmadığı için ilaç verilerek eve gönderilmiş. Ertesi gün testinin pozitif çıktığı bildirilmiş ve "Evde tedavi" programına alınmış. Her gün ilaçları gönderilmiş, doktorlar her gün kontrol etmiş.

Mahandru'nun önceden bilinen bir sağlık sorunu yok. Acilde serum ve antibiyotik verilmiş.

Birkaç gün sonra baş ağrısı, ateş ve vücutta ağrı gibi belirtiler göstermeye başlamış. Bunu kısa sürede öksürük, halsizlik, solunum güçlüğü izlemiş. Tat ve koku alma duyuları zayıflamış.

Niharika Mahandru, "Nefes alabildiğim için dua ediyorum" diyor. Mahandru, erkek arkadaşını görmek için bir haftalığına İspanya'ya gitmiş.

Koronavirüs salgınında vaka sayısı dünya genelinde iki milyona yaklaştı, Salı günü itibariyle ölü sayısı 120.000'i aştı. Ancak koronavirüs testleri pozitif çıkan 450 binden fazla kişi hastalığı atlattı. Covid-19'u yenen beş kişi, yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

Tedavisi sonuç veren Maandru şimdi evinde toparlanmaya çalışıyor.

Mahandru, sağlık hizmetleri ücretsiz olduğu için şanslı olduğunu, bu hizmetlerin paralı olduğu yerlerdeki yoksul insanlar için üzüldüğünü söylüyor ve özellikle gençlere "Salgınla ilgili tavsiyelere uyun. Bazı gençler şunu anlamıyor. Kimin ölüp kimin yaşayacağına doktorlar karar vermek zorunda kalacak. Bu anneniz de olabilir" diyor.

'Kendinizi bırakmazsanız, her hastalığı yenersiniz' (Gafar Marhoun, 26)

26 yaşındaki otobüs şoförü Gafar Marhoun, "İnşallah bu da geçecek ve her şey normale dönecek" diyor.

Marhoun, Bahreyn'de Covid-19 tedavisi gören ilk kişi. Marhoun'a göre herhangi bir hastalıkta hayatta kalabilmenin sırrı, sağlam bir iradeye sahip olmak.

Marhoun, "Ben çok kaygılanmadım. O kadar neşeliydim ki, hastane personeli şaşırdı" diye konuşuyor.

Gafar Barhoun, yakın bir zaman önce karısıyla birlikte İran'ın Meşhed kentine gitmiş ve Dubai üzerinden Bahreyn'e dönmüş. Karısı hasta değil. Hastalığı uçakta çok öksüren başka bir yolcudan kaptığını düşünüyor.