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Koronavirüsten ölen Başpiskopos Amfilohije'yi öperek uğurladılar

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2020 17:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle hayatını yitiren Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüsten hayatını kaybeden Başpiskopos'un törenine katılan kişiler, Amfilohije'yi öperek uğurladı. Salgından ölmesine rağmen Başpiskopos'u öpmeleri tartışmalara neden oldu.

Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije 82 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Amfilohije'nin kornavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 5 Ekim tarihinde Podgoriça'daki Cetinye hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

SOSYAL MESAFEYİ CİDDİYE ALMIYORDU

Hastaneye kaldırılmadan önce sürekli ayinler düzenlediği ve koronavirüs tedbirlerini ciddiye almadığı belirtilen Başpiskoposun, sürekli kalabalık ortamlarda yer aldığı ifade edildi. Ülkede halka açık toplantıların yasaklanmasına rağmen, sürekli binlerce kişinin katılımıyla ayinler düzenleyen Başpiskopos birçok defa polisin müdahalesiyle karşı karşıya geldi.

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SALGINDAN ÖLMESİNE RAĞMEN NAAŞI ÖPTÜLER

Cetinye'de hayatını kaybeden Başpiskoposun ölümünün ardından Karadağ’daki Sırp Kilisesi'nde düzenlenen ayine yine binlerce kişi katılarak cenazesini öptü. Kuyrukların oluştuğu cenaze töreninde koronavirüs nedeniyle herhangi bir tedbirin alınmaması dikkat çekti.

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DHA

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