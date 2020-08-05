Koronavirüsten ölen eşi için verdiği ölüm ilanı viral oldu

72 yaşındaki Stacey Nagy, eşi için verdiği ölüm ilanında “Dave, yapması gereken her şeyi yaptı; ama siz yapmadınız” sözleriyle başlayan altı paragraflık bir yazı yazdı ve “Kendinizden utanın. Dilerim Karma hepinizi bulur” dedi.

Davit diyabet, kalp sorunları, ve demans başlangıcı gibi rahatsızlıkları nedeniyle Covid-19 risk grubundaydı.

Pandeminin Amerika genelinde yayılmasıyla Stacey ve eşi güvenlikleri için gerekli tüm önlemleri aldı. Ancak salgın ve temel sağlık önlemlerinin politikleştirilmesini asla hesaba katmamışlardı.

“20 yıldır evliydik, ama şimdi onsuz kaldım” diyen Stacey, “Tamamen yıkıldım. Çok kızgınım, çünkü ölmesi gerekmiyordu. İnsanlar tavsiyelere uysaydı her şey farklı olurdu, ama insanlar önlem almadılar” dedi.

Jefferson Jimplecute adlı gazetede 30 Temmuz’da yayınlanan ve Trump ile Teksas valisi Greg Abbott’un suçlandığı ölüm ilanı, sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı.

“Aile üyeleri David’in boş yere öldüğüne inanıyor” sözlerinin yer aldığı ilanda “David’in ve diğer masum insanların ölümünden Trump, Abbot ve bu salgını ciddiye almayarak popülerlik ve oy endişesi duyan politikacılar suçlu” dendi.

Stacey, Trump ve Abbot’un yüz maskesini redderek, ülke genelinde maske karşıtı hareketlerin artmasına yardımcı olduklarına inandığını söyleyerek “Ayrıca, gerçekleri göz ardı eden, sağlık uzmanlarının önerilerini reddeden bencil insanlar da sorumlu. Onların maske takmama hakkı, masum insanların ölmesinden daha önemli” dedi.