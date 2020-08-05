Koronavirüsten ölen eşi için verdiği ölüm ilanı viral oldu

72 yaşındaki Stacey Nagy, eşi için verdiği ölüm ilanında “Dave, yapması gereken her şeyi yaptı; ama siz yapmadınız” sözleriyle başlayan altı paragraflık bir yazı yazdı ve “Kendinizden utanın. Dilerim Karma hepinizi bulur” dedi.
Davit diyabet, kalp sorunları, ve demans başlangıcı gibi rahatsızlıkları nedeniyle Covid-19 risk grubundaydı.
Pandeminin Amerika genelinde yayılmasıyla Stacey ve eşi güvenlikleri için gerekli tüm önlemleri aldı. Ancak salgın ve temel sağlık önlemlerinin politikleştirilmesini asla hesaba katmamışlardı.
“20 yıldır evliydik, ama şimdi onsuz kaldım” diyen Stacey, “Tamamen yıkıldım. Çok kızgınım, çünkü ölmesi gerekmiyordu. İnsanlar tavsiyelere uysaydı her şey farklı olurdu, ama insanlar önlem almadılar” dedi.
Jefferson Jimplecute adlı gazetede 30 Temmuz’da yayınlanan ve Trump ile Teksas valisi Greg Abbott’un suçlandığı ölüm ilanı, sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı.
“Aile üyeleri David’in boş yere öldüğüne inanıyor” sözlerinin yer aldığı ilanda “David’in ve diğer masum insanların ölümünden Trump, Abbot ve bu salgını ciddiye almayarak popülerlik ve oy endişesi duyan politikacılar suçlu” dendi.
Stacey, Trump ve Abbot’un yüz maskesini redderek, ülke genelinde maske karşıtı hareketlerin artmasına yardımcı olduklarına inandığını söyleyerek “Ayrıca, gerçekleri göz ardı eden, sağlık uzmanlarının önerilerini reddeden bencil insanlar da sorumlu. Onların maske takmama hakkı, masum insanların ölmesinden daha önemli” dedi.
“Eğer Covid-19’dan ölürsem, aileme aynı ölüm ilanını vermelerini söyledim”
If I die from Covid-19 I’ve instructed my family to make my obituary exactly the same: pic.twitter.com/CnrxCzOkH5— Bryan ???????? #PoliceThePolice (@swimmerbr78) August 3, 2020
David Mart ayı sonlarında hastalanarak hastaneye kaldırıldı ve daha sonra tedavisine devam edilmesi için bakım evine götürüldü. David evine dönmek istiyordu, ancak sağlık koşulları ve Covid-19 riski nedeniyle eşi ve oğlu bakım evinde daha güvenli olacağına karar verdi. Zor bir karardı ancak Stacey eve dönmesi durumunda virüs kapmaktan veya süpermarket dönüşünde eşini hastalandırmaktan endişe ediyordu.
David bakım evindeyken karantinanın uygulandığını söyleyen Stacey “David orda kaldı. Ziyaret etmek için gittiğimde birbirimi yalnızca pencerede görebiliyor ve birbirimize uzaktan seslenerek konuşabiliyorduk” dedi.
Temmuz ayı başında David tekrar hastalandı ve kaldırıldığı hastanede Covid-19 testi pozitif çıktı. Doktorların plazma tedavisi ve ventilatör uyguladığı David’in durumu gittikçe kötüleşti.
“Bilincini kaybetmişti yine de ona onu çok sevdiğimi söyledim. Ertesi gün çocuklar geldi, bulunduğu kata çıkmalarına izin verilmişti ama babalarına hoşça kal demek için kapıyı açamadılar” diyen Stacey kızgın olduğunu söyleyerek “Böyle olması gerekmiyordu. Ne zaman bunu düşünsem sinirleniyorum ve ağlıyorum. Etrafındaki insanlar yapmaları gerektiği halde maske takmadı. İnsanlar maskeyi politik bir mesele haline getirdi. Oysa bu bir ölüm kalım meselesi, politik bir mesele değil. Burada konu insanlar” dedi.
Pazartesi günü eşinin fotoğrafıyla birlikte yayınladığı ölüm ilanının viral olması Stacey için de sürpriz oldu.
Bölge insanlarının nasıl bir tepki vereceğinden emin olmayan Stacey “İnsanların hoşuna gitsin diye böyle yapmadım. Böyle yaptım, çünkü kızgındım. İnsanlar maske takmayı reddetmenin ne olduğunu bilsinler istedim. Maske takmayı reddederek birilerini öldürüyorlar. David ölen tek kişi değil. Ölen binlerce eş, anne, baba ve kardeş var” dedi.
Trump destekçisi olmamasına rağmen Stacey’in yönetimi eleştirmesinden çok hoşlanmadığını söyleyen Stacey, David’in şu an kendisi ve başkaları için ses çıkardığını bilse kendisiyle gurur duyacağını da sözlerine ekleyerek “Ölüm ilanına gelen yanıtları ve onun için verdiğim mücadeleyi görse benimle gurur duyacağını düşünüyorum. Sanırım şu an gülümsüyor, çünkü onun için savaşıyorum” dedi.