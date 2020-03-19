Koronavirüsten ölenlerin en büyük sağlık sorunu ne?

İtalya Sağlık Enstitüsü’nün ülkede koronavirüs bağlantılı hayatını kaybeden 2 bin 3 kişiyle ilgili yaptığı araştırmaya göre, yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığından ölenlerin yaş ortalaması 79,5. Araştırmaya göre merkezi artık İtalya olan salgında ölenlerin yüzde 70’ini erkekler oluşturuyor.

Hayatını kaybeden 707 kişinin yaşlarının 70 ila 79 olduğunu açıklayan Enstitü, ölen 852 kişinin ise 80 ila 89 yaşlarında olduğunu tespit ettiklerine dikkat çekti. Enstitü, 198 korona ölümünde ise yaşın 90’dan daha yüksek olduğunun saptandığını bildirdi.

SADECE 17 VAKA 50 YAŞIN ALTINDA

Araştırmaya göre İtalya’da koronavirüs nedeniyle yakalandıkları akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sadece 17’si 50 yaşın altında. Koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı yüzünden ölenlerden 40 yaşından küçük olanların sayısı da 5 olarak tespit edildi. İtalya Sağlık Enstitüsü, görece genç yaşta hastalıktan hayatını kaybedenlerin hepsinin 31-39 arası erkek hastalar olduğuna ve virüs öncesinde bu kişilerin başka ağır hastalıkları bulunduğuna işaret etti.