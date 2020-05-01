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Koronavirüsten sonra kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 10:04 | Son Güncelleme

Gelen son dakika haberine göre, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık hizmetlerinin askıya alınması sonucu ülke genelinde yaklaşık 18 bin kanser hastasının ölebileceği belirtildi.

Koronavirüsten sonra kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir!

Dünyayı etlkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık hizmetleri çöktü.

Ülkede koronavirüs salgının ardından kanser hastaları için alarm verildi.

İngiliz kanser uzmanları, ülkede yeni teşhis edilen 6 bin 270 kanser hastasının koronavirüs tedavisine öncelik verilmesine bağlı olarak gelecek 12 ay içerisinde ölebileceğini ve ülkedeki tüm kanser hastaları dikkate alındığında bu sayının 17 bin 915’e ulaşabileceği konusunda uyardı.

Araştırmacılar, bazı ölümlerin kanserli kişilerin koronavirüse yakalanması sonucu gerçekleşeceğini, bazılarının ise tanı konulmakta geç kalınması veya kemoterapi gibi geciken tedaviler sonucu yaşanacağını öngörüyor.

İngiltere'de 172 bini corona virüs vakası bulunuyor. Salgın nedeniyle zor günler yaşayan ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 26 bin 711'e çıktı.

Covid-19 tedavisi gören Başbakan Boris Johnson, göreve dönmesinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi.

Sözlerine, kendisini tedavi eden Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) teşekkür ederek başlayan Johnson, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 26 bin 711'e, vaka sayısının 6 bin 33 artarak 171 bin 253'e çıktığını belirtti.

Johnson, gün içinde 81 bin 611 test yapıldığını ve toplam test sayısının 901 bin 905 olduğunu aktardı.

Halkın çabaları ve fedakarlıklarının etkisinin görüldüğünü, hastaneye kabul ve yoğun bakımdaki kişi sayılarının düştüğünü kaydeden Johnson, "Bu hastalığın zirve noktasını geride bıraktık ve eğimimiz aşağıya doğru. Uzun vadede umutlu olmak için birçok nedenimiz var." dedi.

Johnson, salgında ikinci bir dalganın "kalıcı ekonomik hasara" neden olabileceği uyarısında bulunarak, bu nedenle hükümetin, "ekonomiyi kademeli olarak açması gerektiğini" söyledi.

Maske takmanın kısıtlamaların kaldırılması aşamasında faydalı olacağını vurgulayan Johnson, bunun insanlara "işe geri dönebileceklerine dair güven" de verebileceğini ifade etti.

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