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Koronavirüsü 1 ay arayla 2 kez yendi

25.06.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Covid-19 yoğun bakımında görevli hemşire Çiğdem Berfin Çetinkaya (23), ocak ayında başlayan aşılama çalışmasına katılmadı ve 1 ay arayla 2 kez Covid-19'a yakalandı. 7 gün yoğun bakımda tedavi görerek, hastalığı yenen ve yeniden göreve başlayan Çetinkaya, şartlar oluştuğunda aşı olmak istediğini söyledi.

Koronavirüsü 1 ay arayla 2 kez yendi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Covid-19 yoğun bakımında hemşire olarak görev yapan Çiğdem Berfin Çetinkaya, ocak ayında sağlık çalışanları için başlayan aşılama çalışmasına katılmadı. Çetinkaya, hastanede çalışırken, 19 Nisan’da Covid-19'a yakalandı. Çetinkaya, hastalığı 1 hafta karantinada kalarak hafif atlattı ve işinin başına geri döndü. Çetinkaya, yaklaşık 1 ay sonra 27 Mayıs gecesi nöbete kaldığı sırada fenalaştı. PCR testi yaptıran ve sonucu pozitif çıkan Çetinkaya, yoğun bakıma alındı. 7 gün yoğun bakımda tedavi gören Çetinkaya, iş arkadaşlarının da desteği ile hastalığı yine yendi. Çetinkaya, 1 ay arayla 2 kez kez hastalığı geçirdikten sonra yeniden Covid-19 yoğun bakımındaki görevine döndü.

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'İKİNCİ HASTALIĞIM AĞIR SEYRETTİ'

Çiğdem Berfin Çetinkaya, Biontech aşısı yaptırmak istediği için ilk aşılamaya katılmadığını söyledi. Daha sonra da hastalığa yakalandığını anlatan Çetinkaya, "Yoğun çalıştığımız dönemde bağışıklığım düştüğü için ikinci kez pozitif oldum fakat bu sefer yoğun bakımda takip edildim. Hastalığım ağır seyretti. Kendi ekip arkadaşlarım bu sefer bana yoğun bakımda baktılar. 7 günlük bir yoğun bakım sürecim oldu. Mekanik ventilatörde günde 4 defa beni izlediler. Rahat nefes alamıyordum. Yoğun bakımda gördüğümüz hastalar geldi aklıma. Sabah konuştuğumuz hastaları akşam kaybettiğimiz oluyordu. Bir anda kötüleşiyorlar. Covid-19 böyle bir hastalık ve ben de o an kendimi sanki o halde olacakmışım gibi hissettim. Zaten hastaneye yattığımda ilk 2 gün sürekli ağladım. Çok üzüldüm. Hiç düşünmüyordum orada yatacağımı. Daha güçlüyüm, zannediyordum ama o yatakta yatmak çok farklı" diye konuştu.

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'AŞIMI OLMAK İSTİYORUM'

Hemşire Çetinkaya, arkadaşları ve hocalarının desteğiyle iyileştiğini ve yeniden işine döndüğünü belirterek, "Bir şekilde iyileştim. Gün gün toparladım ve her geçen gün kendinizi iyi hissettikçe de daha da mutlu oluyorsunuz ve daha kolay iyileşiyorsunuz ama ilk yoğun bakıma girdiğimde benim için gerçekten çok kötüydü ve o hastaların yerine kendimi koyduğumda ölecekmişim gibi hissettim. Şimdi antikorluyum ama şartlar oluştuğunda aşımı olmak istiyorum" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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