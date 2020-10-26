HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsü atlatanlarda korkutan bulgu: IQ’yu düşürüyor!

Koronavirüsü atlatanlarda korkutan bulgu: IQ’yu düşürüyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2020 10:17 | Son Güncelleme

İngiltere'de yapılan bir araştırma koronavirüs salgınını yenen insanların hastalığı atlatamadığını ortaya koydu. Imperial College London bilim insanlarının yaptığı araştırmada hastalığı atlatanların beyinlerinin yaklaşık 10 yıl yaşlandığı sonucu çıkarken IQ'larının düştüğü belirlendi.

Koronavirüsü atlatanlarda korkutan bulgu: IQ’yu düşürüyor!

Koronavirüs salgını son hızla devam ederken bilim insanları hastalığın uzun vadede etkisini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada Covid-19’u yenen bazı hastaların beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı ve bazılarının IQ seviyelerinin düştüğü ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan araştırmayı Imperial College London’da görevli Dr. Adam Hampshire yönetti. Dr. Hampshire, Covid-19’u atlatan hastaların beyinlerini incelediklerini söylerken, uzun süre etkisi geçmeyen corona virüsü rahatsızlığının semptomlarından birisinin de beyinde hasar oluştuğunu dile getirdi. Bazı insanlarda akıl sağlığının iyi olmadığına dair belirtiler de olduğu kaydedilirken, “Covid-19’u atlatan bazı insanların beyinleri 10 yıl yaşlandı. Yapılan zihin testlerinde corona virüsünü yenenlerin corona virüsüne yakalanmayanlardan daha düşük sonuç elde ettiğini tespit ettik” denildi.

Bilim insanlarının Büyük İngiliz Zeka Testi adı verilen bir test yaptıkları ve 84.285 insanın dahil olduğu araştırmada corona virüsünü en ağır atlatan hastaların IQ’larında yaklaşık 8.5 puanlık bir düşüş meydana geldiği kaydedildi.

AĞIR ATLATANDA SIKINTI BÜYÜK

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde Imperial College, Cambridge Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve King’s College’ta yapılan ortak araştırmada Covid-19’u yoğun bakımda yenenlerin akıl sağlıklarının da daha kötüye gittiği belirtildi. Corona virüsünü yenenlerin mantık ve kelimelerin anlamı ile ilgili testlerde başarısız olduğu kaydedildi. Araştırmada hiçbir semptom göstermeyen ve herhangi bir nefes darlığı gibi belirtisi olmayanlarda bile sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Araştırmada, “Corona virüsüne yakalanmış olmanın kronik zihinsel etkileri olduğuna dair korkuları artıran bir çalışma oldu. Covid-19 bulaştığına dair şüphe olan ya da gerçekten Covid-19 hastalarına yapılan test sonuçlarında bu insanlar hastalığı geçirmemiş olanlara göre daha kötü performans sergiledi. Beyin sağlığında yaşanan gerileme hastalığın ne kadar ağır geçtiğiyle orantılı” ifadesi kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Ermenistan-Azerbaycan ateşkesi 5 dakika sürdü!Ermenistan-Azerbaycan ateşkesi 5 dakika sürdü!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Diğer Haberler
Yunanistan’da yeniden sokağa çıkma yasağı başladı
Ülkede yeniden sokağa çıkma yasağı başladı
Lukaşenko'ya verilen istifa süresi doldu! Sokaklar karıştı
Lukaşenko'ya verilen istifa süresi doldu! Sokaklar karıştı
Ermenistan-Azerbaycan ateşkesi 5 dakika sürdü!
Ermenistan-Azerbaycan ateşkesi 5 dakika sürdü!
Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Araştırmada korkutan sonuçlar açıklandı
Koronavirüs mutasyona mı uğradı?
'Kısmi karantina' da çare olamadı! Hollanda'da rekor artış
'Kısmi karantina' da çare olamadı! Hollanda'da rekor artış
Turşu mu öldürdü? 3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.