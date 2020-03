Koronavirüsü de siler mi: Instagram mesajları kendi kendine silinecek!

Instagram WhatsApp ve Facebook... Bu üç uygulamanın, tek bir çatı altında olduklarından olsa gerek birbirlerine gelen her özelliği ortak. Bir uygulamaya gelen ve kullanıcılardan olumlu tepki alan bir özellik, kısa bir zaman sonra bir diğerine taşınıyor. WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde test etmeye başladığı kendi kendine silinen mesajlar özelliği buna en iyi örnek.

Jane Manchun Wong, Instagram'ın WhatsApp'ın kendi kendine silinebilen mesajlar özelliğini kendi uygulamasına getireceğini doğruladı. Bu özellik sayesinde Instagram kullanıcılarının attıkları mesajlar kendi kendine silinecek. Fakat bu konuda WhatsApp'taki silinebilir mesaj özelliğinden ayrılan bazı önemli noktalar var.

WhatsApp'ın test ettiği özellikte mesajlar tıpkı Instagram hikayeleri gibi belirli bir zaman aralığı dolduğunda siliniyordu. Ancak Instagram'ın silme özelliği böyle olmayacak. Instagram'ın silinebilir mesaj özelliği, sohbetten çıkar çıkmaz devreye girecek. Yani, mesajlaşma sonrası sohbeti kapatıp tekrar girdiğinizde önceki mesajların silindiğini göreceksiniz. Instagram'ın kendi kendine silinen mesajlar özelliği Instagram yetkilileri tarafından da doğrulandı ve özelliğin henüz geliştirilme aşamasında olduğu açıklandı.

Instagram is working on “???? mode” where messages disappear



It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo