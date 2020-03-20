HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Koronavirüsü de siler mi: Instagram mesajları kendi kendine silinecek!

Koronavirüsü de siler mi: Instagram mesajları kendi kendine silinecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.03.2020 10:47 | Son Güncelleme

Instagram WhatsApp'ın 'silinebilir' bir özelliğini daha uygulamasına getirmeye hazırlanıyor. Instagram iOS ve Android tarafına sunacağı güncellemeler ile mesajları kendi kendine silinebilir hale getirecek. Peki Instagram bunu nasıl yapacak?

Koronavirüsü de siler mi: Instagram mesajları kendi kendine silinecek!

Instagram WhatsApp ve Facebook... Bu üç uygulamanın, tek bir çatı altında olduklarından olsa gerek birbirlerine gelen her özelliği ortak. Bir uygulamaya gelen ve kullanıcılardan olumlu tepki alan bir özellik, kısa bir zaman sonra bir diğerine taşınıyor. WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde test etmeye başladığı kendi kendine silinen mesajlar özelliği buna en iyi örnek.

INSTAGRAM MESAJLARI KENDİ KENDİNE SİLİNECEK

Jane Manchun Wong, Instagram'ın WhatsApp'ın kendi kendine silinebilen mesajlar özelliğini kendi uygulamasına getireceğini doğruladı. Bu özellik sayesinde Instagram kullanıcılarının attıkları mesajlar kendi kendine silinecek. Fakat bu konuda WhatsApp'taki silinebilir mesaj özelliğinden ayrılan bazı önemli noktalar var.

SOHBETTEN ÇIKAR ÇIKMAZ DEVREYE GİRECEK

WhatsApp'ın test ettiği özellikte mesajlar tıpkı Instagram hikayeleri gibi belirli bir zaman aralığı dolduğunda siliniyordu. Ancak Instagram'ın silme özelliği böyle olmayacak. Instagram'ın silinebilir mesaj özelliği, sohbetten çıkar çıkmaz devreye girecek. Yani, mesajlaşma sonrası sohbeti kapatıp tekrar girdiğinizde önceki mesajların silindiğini göreceksiniz. Instagram'ın kendi kendine silinen mesajlar özelliği Instagram yetkilileri tarafından da doğrulandı ve özelliğin henüz geliştirilme aşamasında olduğu açıklandı.

Instagram'ın yeni özelliği bazı siber zorbalıklara da davetiye çıkartabilir. Bazı kötü niyetli kullanıcılar, nasılsa silinecek diye düşünerek insanları zor durumda bırakabilirler. Fakat Instagram bu konudaki yaptırımlarına devam edecektir. Zira, Siber Zorbalık suçtur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Intagram kendi kendine mesaj silme silinebilir mesajlar Whatsapp ios android Jane Manchun-Wong

En Çok Okunan Haberler

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Kaliforniya'da 40 milyon insana 'evde kalın' emri

Kaliforniya'da 40 milyon insana 'evde kalın' emri

Telefon numarasını paylaşınca...

Telefon numarasını paylaşınca...

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

İlginizi Çekebilir

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Merakla bekleniyordu! İşte GTA 6'nın çıkış tarihi

Merakla bekleniyordu! İşte GTA 6'nın çıkış tarihi

Apple'dan flaş karar! Kullanıcılar isyan etti

Apple'dan flaş karar! Kullanıcılar isyan etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple'ın patronu Tim Cook'tan İtalya'ya koronavirüs yardımı

Apple'ın patronu açıkladı! Koronavirüs için destek verilecek

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Alo demelik telefon: Nokia 1.3 tanıtıldı! İşte Nokia 1.3'ün özellikleri ve fiyatı

Nokia 1.3 tanıtıldı! İşte Nokia 1.3'ün özellikleri ve fiyatı

Pil konusunda iddialı: Nokia 5.3 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Pil konusunda iddialı: Nokia 5.3 tanıtıldı!

5G'ye Nokia eli değdi: Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

5G'ye Nokia eli değdi: Nokia 8.3 5G tanıtıldı!

Gözümüz yollarda kaldı: Apple Watch EKG özelliği Türkiye'ye açılıyor!

Apple'ın hayat kurtaran özelliği Türkiye'ye açılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.