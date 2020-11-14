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  4. Koronavirüsü hiçe sayıp eğlenirken yakalanan 68 kişiye 214 bin lira ceza

Koronavirüsü hiçe sayıp eğlenirken yakalanan 68 kişiye 214 bin lira ceza

14.11.2020 17:04 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00’den sonra açık olduğu tespit edilen eğlence mekanındaki 68 kişiye, 'sosyal mesafe kuralını ihlal'den 214 bin 200 lira ceza kesildi. Polislere direnen eğlence merkezi görevlisi ve işletme sahibi ise gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle saat 22.00’de kapanması gereken eğlence mekanının saat 23.30 sıralarında da açık olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

68 KİŞİYE 214 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanına giden polis ekipleri, içeride koronavirüs salgınına rağmen eğlenen 68 kişi olduğunu tespit etti. Tepebaşı Suç Önleme ve Araştırma ve Yunus timlerince kimlik kontrolü yapılan 68 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamsında, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 214 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri hakkında koronavirüs tedbirlerine uyulmadığına ilişkin tutanak hazırlandığı sırada, eğlence merkezinde çalışan U.T. de 'görevlilere görevini yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlarından gözaltına alındı. İşletme sahibi A.A. da gözaltına alınarak, Çarşı Polis Merkezi’ne götürüldü. İşletmeci ve iş yeri hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere uymamak’ suçundan adli işlem yapıldı. U.T. ve A.A. hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnmek', 'tehdit', 'hakaret' ve 'iftira’ suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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