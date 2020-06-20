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Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede müzikli eğlence düzenlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 07:18 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir meyhanede müzik eşliğinde eğlence yapıldığı ihbarını alan polis, 25 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.

Kırıkkale’de Yenidoğan Mahallesindeki bir meyhane de toplanan grup, müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu meyhaneye gece yarısı operasyonu düzenledi. Aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi, kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplamda 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

(İHA)

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