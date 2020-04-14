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Koronavirüsü immün plazma yöntemiyle tedavi ediyorlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2020 10:00 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı tedavi yöntemleri bulunmaya devam ederken Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tıp fakültesi hastanesinde koronavirüs tedavisi için kullandıkları immün plazma yöntemi sayesinde gözetim altında tuttukları hastaların hızla iyileştiğine dikkat çekti.

Koronavirüsü immün plazma yöntemiyle tedavi ediyorlar

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, hastanedeki Kovid-19 vakalarının tedavi ve kontrollerinin büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

Entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi gören hasta sayılarının her geçen gün azaldığına işaret eden Budak, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın tedavisinde plazma tedavisini öneriyor. Bu yöntem ile iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla, hastalığı ağır seyreden hastaların tedavisine başlanacak. Üniversitemizin kan merkezi, immün plazma alımı için hazır hale getirildi. Şifa bulan hastalarımızı hastanemizin kan merkezine plazma vermeleri için davet ediyorum. Sağlık Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapıldı. Tıp fakültesi hastanesi immün plazma tedavine hazır hale getirilmiş oldu." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hastane immün plazma Kovid-19 tedavi üniversite

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