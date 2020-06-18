HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi

Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi

18.06.2020 17:38 | Son Güncelleme

Koronavirüsün varlığını reddeden, aşırı muhafazakâr bir Rus rahip, kadınlara ait bir manastırı zorla ele geçirdi. Başrahibe ve bazı rahibelerin terk ettiği manastırda silahlı muhafızlar devriye geziyor.

Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi

Koronavirüsün varlığını reddeden, aşırı muhafazakâr bir Rus rahip, kadınlara ait bir manastırı zorla ele geçirdi.

Rahip Sergey Romonav, Salı günü Yekaterinburg kentinin dışındaki Sredneuralsk Manastırına girdi.

Manastırı yöneten başrahibe ve bazı rahibeler manastırı terk ederken, binanın etrafında silahlı muhafızlar devriye geziyor.

Rahip Sergey, ayrılmasını istiyorsa Rus Ortodoks Kilisesi makamlarının "manastıra saldırması gerektiğini" söyledi.

Polis Çarşamba günü manastıra gitti, ancak herhangi bir tutuklama olmadı.

Tartışmalı din adamının vaaz vermesi, geçen Nisan ayında yasaklanmış ve geçen ay halkı kamu sağlığı talimatlarına uymamaya teşvik ettiği için, haç takması yasaklanmıştı.

Rahip Sergey, 2000'li yılların başlarında Sredneuralsk Manastırı'nın kurulmasına yardımcı olmuştu ve yüzlerce destekçisi yıllar boyunca vaazını dinlemek için manastıra gitti.

Rus makamları, 13 Nisan'da salgın nedeniyle kiliseleri kapatmış ve bu ay tekrar açılmıştı.

Tartışmalı din adamının vaaz vermesi yasaklanmıştı.

Manastırda neler oluyor?

Rahip Sergey, koronavirüs salgınını "uydurma salgın" diye nitelemiş ve kiliseleri kapatan yetkilileri "deccalin öncülleriyle birlikte çalışmakla" suçlamıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Mayıs'ta görevden aldığı Rahip Sergey'in kaderine bir kilise mahkemesi karar verecek.

Ancak Rahip Sergey, Pazartesi günü yapılan duruşmada vicdanının rahat olduğunu ve kendisini Sredneuralsk Manastırı'ndan sadece güç kullanarak çıkartabileceklerini söylemişti. Rahip Sergey, duruşmanın ertesi günü, manastırın kontrolünü ele geçirdi.

Rus medyasındaki haberlere göre, manastırın etrafında devriye gezen silahlı muhafızlar, Ukrayna'daki savaşta yer alan eski askerler.

Gazetecilerin bölgeye girmesi yasaklandı, ancak içeri girmeyi başaran Rus Novaya Gazeta gazetesinin muhabiri Rahip Sergey ile görüştü.,

Rahip "Psikoposluk benim hizmet vermemi, konuşmamı yasakladı. Ama ben konuşmakla kutsandım" dedi.

Rahip Sergey'in ikinci duruşması 26 Haziran'da yapılacak.

Yekaterinburg Psikoposluğu, 2005'ten bu yana manastırı yöneten Başrahibe Varvara'nın "gereksiz kavgadan kaçınmak için geçici olarak ayrıldığını" ve rahibin gelecek duruşmaya kadar olan zamanı "kendini ıslah ve tövbe etmek için kullanması gerektiğini" söyledi.

Rahip Sergey kimdir?

Eski polis, Rahip Sergey, cinayet suçundan 13 yıl hapis yatmıştı. Ancak destekçileri bunu reddediyor. 1990'ların sonlarında salıverildi.

Rahip, son Rus Çarı İkinci Nikola'ya atfen adını resmen, Nikolay Romanov yaptı. Eski imparator ve ailesinin 1918'de öldürülmelerinin ardından, Yekaterinburg'un dışına, Sredneuralsk'ın bulunduğu bölgeye gömüldüğü düşünülüyor. Rahip Sergey de kilisedeki tartışmalı "çara tapanlar" hareketinin liderlerinden biri.

Rahip Sergey, geçmişte de sayısız tartışmalı iddiada bulunmuştu. Bunlar arasında, Deccal'in yakında Rusya lideri Vladimir Putin'in mevkidaşı olarak geleceğini savunmuştu. Rahip ayrıca, aile içi şiddet ve Yahudi karşıtı vaazlar vermeye yönelik yasalara da karşı çıkmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Trump'ın cinsel organı hakkında eşinden flaş yorum!Trump'ın cinsel organı hakkında eşinden flaş yorum!
Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

En Çok Okunan Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan maaş açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan maaş açıklaması!

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Üçlü ilişki iddiası! Görüntüler çıktı

Üçlü ilişki iddiası! Görüntüler çıktı

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Trump'ın cinsel organı hakkında eşinden flaş yorum!

Trump'ın cinsel organı hakkında eşinden flaş yorum!

Yeni Zelanda'da çok şiddetli deprem!

Yeni Zelanda'da çok şiddetli deprem!

Irak'tan Türkiye'ye 'birliklerini geri çek' notası

Irak'tan Türkiye'ye 'birliklerini geri çek' notası

Polisi protesto eden kadının bebeğini polis kurtardı

Polisi protesto eden kadının bebeğini polis kurtardı

Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

Vahşi hayvan pazarlarında farklı koronavirüs türleri bulundu

Vahşi hayvan pazarlarında farklı koronavirüs türleri bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.