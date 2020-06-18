Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi

Rahip Sergey, koronavirüs salgınını "uydurma salgın" diye nitelemiş ve kiliseleri kapatan yetkilileri "deccalin öncülleriyle birlikte çalışmakla" suçlamıştı.

Rus makamları, 13 Nisan'da salgın nedeniyle kiliseleri kapatmış ve bu ay tekrar açılmıştı.

Rahip Sergey, 2000'li yılların başlarında Sredneuralsk Manastırı'nın kurulmasına yardımcı olmuştu ve yüzlerce destekçisi yıllar boyunca vaazını dinlemek için manastıra gitti.

Tartışmalı din adamının vaaz vermesi, geçen Nisan ayında yasaklanmış ve geçen ay halkı kamu sağlığı talimatlarına uymamaya teşvik ettiği için, haç takması yasaklanmıştı.

Polis Çarşamba günü manastıra gitti, ancak herhangi bir tutuklama olmadı.

Manastırı yöneten başrahibe ve bazı rahibeler manastırı terk ederken, binanın etrafında silahlı muhafızlar devriye geziyor.

Koronavirüsün varlığını reddeden, aşırı muhafazakâr bir Rus rahip, kadınlara ait bir manastırı zorla ele geçirdi.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Mayıs'ta görevden aldığı Rahip Sergey'in kaderine bir kilise mahkemesi karar verecek.

Ancak Rahip Sergey, Pazartesi günü yapılan duruşmada vicdanının rahat olduğunu ve kendisini Sredneuralsk Manastırı'ndan sadece güç kullanarak çıkartabileceklerini söylemişti. Rahip Sergey, duruşmanın ertesi günü, manastırın kontrolünü ele geçirdi.

Rus medyasındaki haberlere göre, manastırın etrafında devriye gezen silahlı muhafızlar, Ukrayna'daki savaşta yer alan eski askerler.

Gazetecilerin bölgeye girmesi yasaklandı, ancak içeri girmeyi başaran Rus Novaya Gazeta gazetesinin muhabiri Rahip Sergey ile görüştü.,

Rahip "Psikoposluk benim hizmet vermemi, konuşmamı yasakladı. Ama ben konuşmakla kutsandım" dedi.

Rahip Sergey'in ikinci duruşması 26 Haziran'da yapılacak.

Yekaterinburg Psikoposluğu, 2005'ten bu yana manastırı yöneten Başrahibe Varvara'nın "gereksiz kavgadan kaçınmak için geçici olarak ayrıldığını" ve rahibin gelecek duruşmaya kadar olan zamanı "kendini ıslah ve tövbe etmek için kullanması gerektiğini" söyledi.