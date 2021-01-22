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Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu

22.01.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu

Ankara'da geçen yıl ağustos ayında koronavirüsü yenen Dr. İlker Tosun (28), evinde ölü bulundu. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen genç doktorun kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak görev yapan Dr. İlker Tosun'dan haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Eve giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde genç doktoru hareketsiz halde buldu. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Geçen yıl ağustos ayında koronavirüsü yendiği öğrenilen İlker Tosun'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Tosun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği asistan hekimi doktor İlker Tosun'un vefat haberini vermekten derin üzüntü duymaktayız. Genç meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz" denildi.

(DHA)

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