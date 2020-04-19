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Koronavirüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2020 09:39 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, suni solunum cihazlarının yanı sıra, böbrek yetmezliği için gerekli diyaliz makinelerine de ihtiyacı artırdı. ABD'de yoğum bakım ünitelerinde korona tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı.

Koronavirüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

New York Times gazetesinin haberine göre, yoğum bakım ünitelerinde koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliğinde de beklenmedik bir artış kaydedildi.

Doktorların Kovid-19'un bazı hastalarda böbrek yetmezliğine neden olduğuna işaret ettiği belirtilen haberde, sınırlı sayıdaki diyaliz makinelerinin hangi hasta için kullanılması konusunda ''ölüm kalım hesabı'' yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.

BÖBREKLERİ Mİ HEDEF ALIYOR?

Virüsün böbrekleri hedef alıp almadığına dair henüz net bir bilginin bulunmadığı ifade edilen haberde, koronavirüsün neden olduğu böbrek hasarının kalıcı olup olmadığının da bilinmediği kaydedildi.

Haberde görüşüne yer verilen Yale Üniversitesi Nefroloji Uzmanı Doktor Alan Kliger, nefroloji uzmanlarının yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hastalarının yüzde 20 ila 40'ında böbrek yetmezliğine rastlandığı tahmininde bulunduklarını ifade etti.

Kliger, hastanelerdeki diyaliz makinesi kaynaklarının hızla tükendiğini belitti.

Haberde, organ hasarının böbrek hücrelerini enfekte eden virüs nedeniyle oluştuğunun ya da Kovid-19 hastalığının ikincil bir etkisinin görüldüğünün ve virüs bulaşan kişilerde kan pıhtısı oluşma eğiliminin arttığının henüz bilinmediğine işaret edildi.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne biçim bir kodlama yapılmışsa eğer kurtuluş çok zor görünüyor şu bilgi bile labaratuvar yapımı olduğunu gösteriyor kurtuluşun tek yolu yakalanmamak
daha neler çıkacak bakalım bu öyle doğal bir virüs değil
bilim in iyi taraflarını konuşuyor duk. galiba bundan sonra kötü tarafları nıda konuşmaya başlayacağımız yeni bir dönem e giriyoruz. bakan başta olmak üzere bütün sağlık çalışanları nı kutluyorum.
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