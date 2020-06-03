HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüsü yenenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyonu geçti

Koronavirüsü yenenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyonu geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 08:11 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 3 milyonu aştı.

Koronavirüsü yenenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 3 milyon 66 bin 698 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (645 bin 974), Brezilya (253 bin 570), Rusya (186 bin 985), Almanya (166 bin 400), İtalya (160 bin 92), Türkiye (129 bin 921), İran (123 bin 77), Hindistan (100 bin 303), Şili (86 bin 173) ve Çin (78 bin 314) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 452 bin 391'e ulaşırken, virüs nedeniyle 382 bin 479 kişi hayatını kaybetti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Bitlis'te bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiBitlis'te bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İstanbullular dikkat! 16.00'dan sonra kapatıldı

İstanbullular dikkat! 16.00'dan sonra kapatıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Diğer Haberler
Bitlis'te bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Kritik toplantı bugün! Bakan Koca duyuracak

Artvin'de bir gecede 7 ahşap bina yandı

Artvin'de bir gecede 7 ahşap bina yandı

Kütahya ve Kars'ta da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı (Hangi illerde maskesiz dışarı çıkmak yasak?)

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Başakşehir'de hareketli dakikalar: 4 gözaltı

Başakşehir'de hareketli dakikalar: 4 gözaltı

Osmaniye'de 4 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.