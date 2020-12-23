HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsün 17 farklı mutasyonu çıktı

Koronavirüsün 17 farklı mutasyonu çıktı

23.12.2020 12:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüsün 17 farklı mutasyonu çıktı

Almanya’da dün 962 kişi daha koronadan öldü. Cesetler, krematoryumlarda yakılmaya başlandı. Korona virüsünün 17 farklı mutasyonuna rastlandı ve bunların Almanya ile çevre ülkelere ulaştığı şüpheleri var.

Koronavirüs dünyayı derinden sarsmaya devam ediyor. Almanya'da bilim insanları virüsün şu ana kadar 17 farklı mutasyona uğramış hali olduğunu açıkladı.

Aşıların mutasyona karşı etkili olması umut edilirken, bu durumdan kurtulmanın en iyi yolunun izolasyon olduğu belirtildi. Mutasyon geçirmiş virüsün Almanya ile çevre ülkelere ulaştığı da sanılıyor.

BİR FIRINDA 60 CESET

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da 962 kişi daha koronavirüs nedeniyle öldü. Birçok yerde ise koronadan hayatını kaybedenler krematoryumda yakılmaya başlandı.

Almanya'da korona kurbanlarının yaş ortalaması 80'in üzerinde. Ölenler özel tabutlara konuluyor ve tabutlar paketleniyor. Cesetlerin birçoğu yakılmaya gönderiliyor. Sadece Meissen kentindeki krematoryumda dün 700. kişi yakıldı. Şirketin müdürü Jörg Schaldach, bunun için üç mesai çalıştıklarını, günde 60 ceset yakabildiklerini söyledi.

NAZİ KAMPLARINDA DA VARDI

Almanya'da krematoryumlar özellikle Nazi toplama kamplarında meşhur olmuştu. Roma döneminden beri kullanılan krematoryumlar, buralarda yeniden inşa edilmiş ve gazla boğulan ya da çeşitli şekillerde öldürülen Yahudiler'in cesetleri buralarda yakılmıştı. Günümüzde krematoryumda genellikle yüksek risk veya bulaşıcı hastalık taşıyan cesetler yakılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Ülke ayakta! 'Süresiz' protestolar başladıÜlke ayakta! 'Süresiz' protestolar başladı
Fakirlik yardımı veren kurumlar!Fakirlik yardımı veren kurumlar!

En Çok Okunan Haberler

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Dünyanın en iyi dizileri arasına girdi!

Dünyanın en iyi dizileri arasına girdi!

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Avrupa Komisyonu pandeminin ne zaman kontrol altına alınabileceğini açıkladı

'Pandeminin ne zaman kontrol altına alınabileceği açıklandı'

Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı

Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı

Ülke ayakta! 'Süresiz' protestolar başladı

Ülke ayakta! 'Süresiz' protestolar başladı

Finlandiya'da sosyal mesafeyi sağlamak için oyuncak ayılı toplu taşıma

Sosyal mesafeyi sağlamak için oyuncak ayılı toplu taşıma

Araştırma: Koronavirüsü nerede ve kimden kapıyoruz?

Araştırma: Koronavirüsü nerede ve kimden kapıyoruz?

Arjantin'de koronavirüse karşı yeni tedavi

Koronadan ölüm oranı yüzde 45 azaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.