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Koronavirüsün 9 ana semptomu!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:41 | Son Güncelleme

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) adlı birim, Covid-19’un ana semptomları olarak önceden yalnızca ateş, öksürük, nefes darlığı veya solunum zorluğu gibi belirtileri listeliyordu.

Koronavirüsün 9 ana semptomu!

Aynı birim, Covid-19’un dokuz ana semptomu olduğuna dair insanları uyardı. Virüse maruz kalındıktan 2 ila 14 gün sonra ortaya çıkabilecek ortak semptomlar şöyle:

  1. Öksürük
  2. Nefes darlığı veya solunum zorluğu
  3. Ateş
  4. Titreme
  5. Üşüme ve titremenin tekrar etmesi
  6. Kas ağrısı
  7. Baş ağrısı
  8. Boğraz ağrısı
  9. Tat ve koku kaybı

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) adlı birim bu listede yer alan semptomların dahi yeterince kapsamlı olmadığını belirtti.

Federal yetkililer ise Covid-19 için acil durum işaretleri sayılan nefes zorluğu, göğüste sürekli ağrı veya baskı, yüzde ve dudaklarda mavilik gibi belirtilerin görünmesi durumunda, insanların hemen tıbbi yardım almaları gerektiğini söyledi.

Bu ayın başında CDC, yalnızca öküsük, solunum zorluğu ve yüksek ateşi birincil semptomlar arasında göstermişti. Bu kısa liste hastalığın ortaya çıktığı Çin’deki insanlar tarafından bildirilen yaygın semptomlar göz önüne alınarak hazırlanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bir rapora göre 20 Şubat tarihinde Çin’de 56 bine yakın doğrulanmış vaka bulunuyordu ve bunların %87.9’unda yüksek ateş, %67.7’sinde ise kuru öksürük gözlenmişti. Ancak Amerikan Tabibler Birliği Dergisi (JAMA) tarafından yayınlana çalışmada New York hastalenelerine kabul edilebilecek kadar hasta olan 5.700 kişinin sadece %31’inde yüksek ateş tespit edildii.

Dünyanın dör bir yanında hastalık nedeniyle insanlar hayatını kaybederken, Amerika’da da 1 milyon kayıtlı vaka görünüyor.

Mart ayı sonlarında İngiltere’de bir grup kulak, burun, boğaz doktoru Güney Kore, İtalya gibi yüksek Covid-19 vakalarında sahip yerlerde hastaların tat ve koku kaybı yaşadığına ilişkin raporların detaylandırıldığı açık bir mektup yayınladılar. O günden beri, tek başına veya diğer Covid-19 belirtileriyle birlikte görülen tat ve koku kaybı yaşandığına dair hastaların yaptığı bildirimlerde artış gözleniyor. CDC, ABD’deki koronavirüse yakalanmış sağlık çalışanları arasında yaptığı çalışmada, semptom bildiren 4.707 kişiden 750’sinin (veya %16’sının) tat ve koku kaybı yaşadığını tespit etti.

Sağlık uzmanları virüsün hasta insanlar tarafından yayıldığını düşünürken, şu an semptom göstermeye başlamamış hastaların da hastalığı yayabileceği kabul ediliyor. Semptomları hiç göstermeyenler de enfeksiyonu diğer insanlara yayıyor.

Bunun yanısıra tıp uzmanları altta yatan hiçbir sağlık sorunu olmayan genç ve sağlıklı insanların da kritik bir şekilde hastalanabileceğini ve ölebileceğini anlamaya başladılar. Nisan ayı başında güncellenen Covid-19 raporunda ise sağlık görevlilerinden öksürük, solunum zorluğu ve nefes darlığı semptomlarından birini gösteren hastaların veya ateş, titreme, aşırı üşüme, kas ağrısı, baş ağırısı, boğaz ağrısı, koku ve tat kaybı yaşayan hastaların da bildirilmesi istendi.

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