Koronavirüsün akciğer hasarı 3 aydan uzun sürüyor!

Bilim insanları, Covid-19’a yakalanan insanların yüzde 10’unda, 3 aydan uzun süredir görülen akciğer anormalliklerinin göründüğünü açıkladı.
Oxford Ünviersitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, yaşları 19 ile 69 arasında değişen 10 Covid-19 hastasında, geleneksel taramalarla tespit edilmeyen akciğer hasarını belirlemek için yeni bir tarama tekniği kullandı. Bu kapsamda, MRI taramaları esnasında ksenon gazından yaralanıldı.
Sonuçlarda Covid-19'un, hastalar enfekte olduktan sonra üç aydan uzun süre sonra hala tespit edilebilen akciğer anormalliklerine neden olabileceği kanıtlanmış oldu.
Çalışmaya liderlik eden Profesör Fergus Gleeson, söz konusu 10 hastanın 8’inde, corona virüse yakalandıktan üç ay sürekli nefes darlığı ve yorgunluk olduğunu belitti. Ancak, Gleeson hastaların akciğerlerinde geleneksel taramalarla hasar görüntülenemediği için hiçbiirinin yoğun bakıma yatırılmadığını ya da ihtiyaç duydukları oksijen tedavisi alamadıklarını ifade etti.
Yapılan yeni taramalar ise nefes almakta güçlük çeken sekiz kişide havanın kana kolayca akmadığı bölgeleri vurgulayarak akciğer hasarının olduğu bölgeleri gösterdi.
Profesör Gleeson, sonuçların hastaneye yatırılmayan ancak ciddi semptomları olabilecek kişiler için de aynı durumun geçerli olup olmadığını görmek için 100 kişilik daha geniş bir klinik deneme yapacağını açıkladı.
Gleeson, şu anki amaçlarının Covid-19’un neden olduğu akciğer hasarının kalıcı olup olmadığını anlamaya yönelik olduğunu söyledi.
Öte yandan, yeni tip corona virüs nedeniyle ağır hastalık ve ölüm riskinin 60'lı yaşların üzerinde belirgin şekilde arttığı biliniyor. Ancak, Profesör Gleeson'a göre, yapılan çalışma akciğer hasarının daha geniş bir yaş grubunda ve hatta hastaneye yatması gerekmeyenlerde meydana geldiğini gösteriyor.
Bununla birlikte, ksenon taramalarında tespit edilen akciğer hasarının, insanların enfeksiyondan birkaç ay sonra kendilerini iyi hissetmediği uzun Covid'in arkasındaki faktörlerden biri olabileceği düşünülüyor. Çalışmada yer alan Oxford Üniversitesi’nde pratisyen hekim olan Doktor Shelley Hayles, Covid-19'a sahip olanların yüzde 10'una kadarının, uzun süreli semptomlara yol açan bir tür akciğer hasarı olabileceğine inandığını söyledi.
Hayles, “Şu anda dünya genelinde enfekte olmuş 1 milyon 250 bini aşkın insan bulunuyor ve bunun yüzde 10’u çok fazla kişi demek. Tıbbi personel hastalara neyin doğru olduğunu ve nasıl yardımcı olduklarını bilmediklerini söylediğinde, bu durum sağlık sistemi üzerinde büyük bir belirsizlik yaratıyor. Çoğu hasta, haberler harika olmasa bile teşhisi istiyorlar” ifadelerini kullandı.
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