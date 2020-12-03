Koronavirüsün akciğer hasarı 3 aydan uzun sürüyor!

Bilim insanları, Covid-19’a yakalanan insanların yüzde 10’unda, 3 aydan uzun süredir görülen akciğer anormalliklerinin göründüğünü açıkladı.

İLK KEZ YENİ YÖNTEM KULLANILDI

Oxford Ünviersitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, yaşları 19 ile 69 arasında değişen 10 Covid-19 hastasında, geleneksel taramalarla tespit edilmeyen akciğer hasarını belirlemek için yeni bir tarama tekniği kullandı. Bu kapsamda, MRI taramaları esnasında ksenon gazından yaralanıldı.

Sonuçlarda Covid-19'un, hastalar enfekte olduktan sonra üç aydan uzun süre sonra hala tespit edilebilen akciğer anormalliklerine neden olabileceği kanıtlanmış oldu.

İHTİYAÇ DUYDUKLARI TEDAVİYİ ALAMADILAR

Çalışmaya liderlik eden Profesör Fergus Gleeson, söz konusu 10 hastanın 8’inde, corona virüse yakalandıktan üç ay sürekli nefes darlığı ve yorgunluk olduğunu belitti. Ancak, Gleeson hastaların akciğerlerinde geleneksel taramalarla hasar görüntülenemediği için hiçbiirinin yoğun bakıma yatırılmadığını ya da ihtiyaç duydukları oksijen tedavisi alamadıklarını ifade etti.

Yapılan yeni taramalar ise nefes almakta güçlük çeken sekiz kişide havanın kana kolayca akmadığı bölgeleri vurgulayarak akciğer hasarının olduğu bölgeleri gösterdi.