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Koronavirüsün gençlerdeki belirtileri neler? Koronavirüs nasıl bulaşır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Koku ve tat duyusu kaybının koronavirüs belirtileri arasında yer aldığını söyleyen Opr. Dr. Davut Tepe, koronavirüsün en yaygın semptomlarına dikkat çekti. Koronavirüs belirtilerinin yanı sıra koronavirüsün nasıl bulaştığı ile ilgili de bilgi veren Tepe, kimsenin zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizdi.

Koronavirüsün gençlerdeki belirtileri neler? Koronavirüs nasıl bulaşır?

Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomları konusunda uyardı. Dr. Tepe, koronavirüsün semptomları arasında koku ve tat duyusu kaybının da yer aldığını kaydetti.

Temizlik ve hijyen konusunun önemine dikkat çeken Opr. Dr. Davut Tepe, "Koronavirüs vücut sıvılarıyla, damlacık enfeksiyonu ve solunum yoluyla kişiye bulaşıyor. Virüs taşıyan kişiyle yakın temas kurmak önemli rol oynuyor. Halen tedavisi ve aşısı bulunmayan bu virüsten korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye çalışmalıyız. Özellikle yaşlılar, bağışıklık sistemi yetersiz olanlar risk altındadır. Riskli bireylerin maske takması, kalabalık ortamlara girmemesi ve gerekmedikçe yolculuk yapmaması gerekiyor. Kişilerin evde kalması son derece önem arz ediyor. Ayrıca ek yıkamak çok önemli. Ellerin sık sıkı sabunla yıkanması son derece önemli" dedi.

Virüsün belirtileri olanların sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini ifade eden Opr. Dr. Tepe, "Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir. Bu da bu virüsün burunda tutunduğunu gösteriyor. Ayrıca şiddetli baş ağrısı ve ishale de yol açabiliyor. Bu belirtiler varsa maske takıp, en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli. Ayrıca marketten aldığımız sebze ve meyveler yıkanmalı, paketli ürünler de deterjanlı bir bezle temizlenmeli" diyerek sözlerine son verdi.

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