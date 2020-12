Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ortaya çıkan semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, “uzun süreli Covid” ortaya çıkıyor. Daha önce yapılan çalışmalar, Covid-19 yakalanan her yedi kişiden biri en az dört hafta, her 20 kişiden biri en az sekiz hafta, her 45 kişiden birinin ise en az 12 hafta boyunca uzun süreli Covid-19 ile mücadele ettiğini ortaya koydu. Bununla birlikte, uzun süreli Covid-19’un etkileri kişiler arasında farklılık gösteriyor. Ancak, en yaygın görülen semptomlar arasında yorgunluk ve vücut ağrısı bulunuyor.

DAHA ÖNCE NEDENİ AÇIKLANAMAMIŞTI

Doktorlar, daha önce hastanede tedavi edilen Covid-19 hastalarının yüz üstü yatırıldığı için kollarında, bacaklarında ya da ellerinde kronik ağrılar görülebileceğini belirtmişti ancak hastanede yatmayan Covid-19 hastalarında haftalar süren ağrının kaynağını tespit edememişti.

Radiology dergisinde yayımlanan çalışmanın başyazarı Doktor Swati Deshmukh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ağrı boynunuzdaki, dirseğinizdeki veya bileğinizdeki sorunlardan kaynaklanıyor olabilir ve bunu anlamanın en iyi yolu MRI veya ultrasondur. Yaptığımız çalışmayla çok küçük sinirleri bile gösteren gelişmiş görüntüleme sunuyoruz. Bu da sorunun nerede olduğunu tespit etmemize, ciddiyetini değerlendirmemize ve buna neyin neden olabileceğini önermemize yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.