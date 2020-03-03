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Koronavirüsün tedavisini bulana ISESCO'dan 200 bin dolar ödül

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.03.2020 16:56 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisini bulana 200 bin dolar ödül vereceklerini duyuran İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), daha fazla cana mal olmadan virüsün yayılmasının bir an önce durdurulmasını umut ediyor.

Koronavirüsün tedavisini bulana ISESCO'dan 200 bin dolar ödül

Merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan ISESCO'dan yapılan açıklamada, bilimsel araştırmayı teşvik amacıyla koronavirüsün tedavisi ya da aşısını bulana 200 bin dolar ödül verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, hükümetlere, uluslararası örgütlere ve sivil toplum kuruluşlarına bu tehlikeli virüsün yayılmasına karşı yoğun çaba göstermeleri çağrısı yaptı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede başka ülkelere de yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yükseğe" çıkarmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 bin 945'i Çin'de olmak üzere dünya genelinde 3 bin 116 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti. (AA)

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