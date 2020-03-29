Koronavis: Türkiye'de 65 yaş altındakiler için risk sanılandan daha mı fazla?

''Cuma gecesi muayene ettiğim hastalardan beşi yirmili-otuzlu yaşlardaydı. O güne kadar korkup korkmadığımı soran olsaydı hastalığı ağır atlatabilecek tüm insanlar için korktuğumu söylerdim. Ama kendim için korkmuyordum, genç insanların hastalığı hafif bir şekilde geçirip hızla iyileşeceklerine inanıyordum. Ama artık bunun doğru olmadığını biliyorum.''

Bunlar, New York'taki bir acil serviste çalışan doktorun 12 saatlik nöbet sonrasındaki ifadeleri.

Covid-19 salgınının başından itibaren, belki de en fazla merak edilen sorulardan birisi kimlerin bu hastalıktan ne düzeyde etkilendiği oldu.

Salgının başlarında Çin'den gelen veriler bize Covid-19 hastalığını ağır geçirme ve ölüm riskinin yüksek olduğu grupların, 60 yaş üzerinde ve altta yatan kronik bir hastalığı bulunan hastalar olduğunu göstermişti.

Fakat bu ilk verilerin, Çin'deki salgının kendine has özelliklerinden dolayı, hastalıktan gerçekten etkilenen kesimin resmini tam olarak göstermediğini söyleyebiliriz.

Tabii ki geniş hasta gruplarının analiz edildiği çalışmalarda kişilerin yaşıyla beraber, hastaneye yatırılma oranları ve yoğun bakım gereksinimlerinin de arttığını görüyoruz.