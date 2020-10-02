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Koronaya inat maskesiz, mesafesiz asker eğlencesi!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 10:48 | Son Güncelleme

Antalya'da askere uğurladıkları genç için bir araya toplanan vatandaşlar, alt geçitte maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan asker uğurlaması yaptı. Yasaklara aldırış etmeyen gençlere diğer sürücülerin klakson çalarak destek vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) önlemleri kapsamında bir süre önce İçişleri Bakanlığı, pandemiyi kontrol edebilmek için asker eğlenceleri, konvoy ve sokak düğünlerine kısıtlama getirmişti. Bu kısıtlamaya aldırış etmeyen bir grup genç otogar alt geçidinde araçlarını durdurup kısa süreli asker eğlencesi yaptı. Maskesi olmayan gençler askere gidecek genci defalarca havaya attı. Sosyal mesafenin de ihlal edildiği eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİĞER SÜRÜCÜLER DE KLAKSON ÇALARAK DESTEK VERDİ

Gençlerin eğlencesine diğer sürücüler de klakson çalarak destek verdi. Alt geçitte trafiği kapatıp bir süre eğlenen gençler daha sonra otogara doğru yollarına devam etti.

İHA

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