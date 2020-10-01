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Korona’ya karşı ilaç üretip sattığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 16:20 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüsten (Covid-19) koruyan ilaç üretip sattığı iddia edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Simav Cumhuriyet Başsavcılığına gelen şikayet doğrultusunda verilen talimat gereği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hisarardı Mahallesi’ndeki bir iş yerinde arama yapıldı.

Korona’ya karşı ilaç üretip sattığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüsten (Covid-19) koruyan ilaç üretip sattığı iddia edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Simav Cumhuriyet Başsavcılığına gelen şikayet doğrultusunda verilen talimat gereği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hisarardı Mahallesi’ndeki bir iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda, içinde sıvı karışımlar bulanan ve etiketlerinde ’karın ağrısı, mide bulantısı, ödem, böbrek ve safra kesesinde bulunan taşlar, üşütme, öksürük, yüksek ateş’ yazılı 59 pet şişe ele geçirildi. Şişelerin bazılarında ise ’Co-19’ etiketi ve kullanma tarifinin bulunduğu görüldü.
Karışımları ürettiği iddia edilen E.K.’yi gözaltına alan ekiplerin yaptığı araştırmada bu kişinin, tıp fakültesini ikinci sınıftan terk ettiği belirtildi.
Şişeler ise sıvıların içeriklerinin tespiti amacıyla Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim açıklandı.

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