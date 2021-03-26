Koronayı atlatanlar rahatlamasın! Aylarca sürüyor

Bilim insanları, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görenlerin taburcu olduktan sonra da ruhsal ve fiziksel sağlıklarına dair problemler belirledi. Bu şekildeki hastaların yüzde 20'si bu süre zarfında bir başka ağır hastalık geçirirken, diğer yüzde 20'sinin ise çeşitli sağlık nedenleri ile çalışma hayatı aksadı.

İngiltere'de yapılan bu araştırmaya göre, semptomları en uzun devam eden kişiler beyaz ırktan orta yaşlı kadınlar. Bu gruptakiler en az iki semptomu göstermeye devam ediyorlar. Bu şekilde diyabet, astım ve kalp hastalıkları risklerinin arttığı da görüldü.

İngiltere çapında yapılan çalışmada, Mart ve Kasım 2020 arasında hastaneden taburcu edilen 1077 Covid-19 hastası incelendi. Bu grubun yüzde 67'si beyaz, yüzde 36'sı kadın ve yüzde 50'si kendilerini ciddi bir hastalık riskine maruz bırakacak en az iki sağlık sorununa sahip kişilerdi.

Katılımcılar beş ay sonra takip edildiğinde, sadece yüzde 29'unun tamamen iyileştiği görüldü. Yüzde 90'ından fazlasının en az bir kalıcı semptomu vardı. Bir çok kişi de devam eden ortalama 9 farklı semptom tespit edildi.