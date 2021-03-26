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Koronayı atlatanlar rahatlamasın! Aylarca sürüyor

26.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19'u ağır geçiren her 10 hastadan 7'sinin aradan 5 ay geçmesine rağmen tamamen iyileşemediği ortaya çıktı.

Koronayı atlatanlar rahatlamasın! Aylarca sürüyor

Bilim insanları, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görenlerin taburcu olduktan sonra da ruhsal ve fiziksel sağlıklarına dair problemler belirledi. Bu şekildeki hastaların yüzde 20'si bu süre zarfında bir başka ağır hastalık geçirirken, diğer yüzde 20'sinin ise çeşitli sağlık nedenleri ile çalışma hayatı aksadı.

İngiltere'de yapılan bu araştırmaya göre, semptomları en uzun devam eden kişiler beyaz ırktan orta yaşlı kadınlar. Bu gruptakiler en az iki semptomu göstermeye devam ediyorlar. Bu şekilde diyabet, astım ve kalp hastalıkları risklerinin arttığı da görüldü.

İngiltere çapında yapılan çalışmada, Mart ve Kasım 2020 arasında hastaneden taburcu edilen 1077 Covid-19 hastası incelendi. Bu grubun yüzde 67'si beyaz, yüzde 36'sı kadın ve yüzde 50'si kendilerini ciddi bir hastalık riskine maruz bırakacak en az iki sağlık sorununa sahip kişilerdi.

Katılımcılar beş ay sonra takip edildiğinde, sadece yüzde 29'unun tamamen iyileştiği görüldü. Yüzde 90'ından fazlasının en az bir kalıcı semptomu vardı. Bir çok kişi de devam eden ortalama 9 farklı semptom tespit edildi.

EN SIK GÖRÜLEN 10 SEMPTOM

Bu semptomlar arasında en genel 10 tanesi şöyle: Kas ağrısı, yorgunluk, fiziksel yavaşlama, bozulmuş uyku kalitesi, eklem ağrısı veya şişmesi, uzuv zayıflığı, nefes darlığı, ağrı, kısa süreli hafıza kaybı ve yavaş düşünme.

Leicester Üniversitesi'nde solunum danışmanı olan Doçent Doktor Rachael Evans, "Sonuçlarımız, Covid-19 ile taburcu olduktan beş ay sonra bile büyük bir semptom yükü, zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları ve organ hasarına dair kanıtlar içeriyor" dedi.

HENÜZ KESİNLEŞMİŞ NEDENSELLİK YOK!

Mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan ve yoğun bakıma yatırılanların iyileşmesinin daha uzun sürdüğünü de aktaran Evans, yine de bu aşamada kalıcı sorunların çoğunun geçirilen şiddetli Covid-19 ile kesin bağlantısının kurulmadığını, altta yatan başka nedenlerin de olabileceğinin düşünüldüğünü, bu nedenle de araştırmaların devam ettiğini vurguladı.

Çalışma henüz 'akran denetimi' denilen bilimsel süreci geçirmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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