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Koronayı atlattıktan sonraki en ciddi komplikasyonları açıkladı

17.12.2020 11:41 | Son Güncelleme:
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Koronayı atlattıktan sonraki en ciddi komplikasyonları açıkladı

Rus doktorlar Sergey Agapkin ve Georgiy Sapronov, Covid-19'un sadece akciğerleri değil aynı zamanda beyni, kalbi, karaciğeri ve gastrointestinal sistemi de etkileyebileceği bilgisini paylaştı.

Rus doktorlar Sergey Agapkin ve Georgiy Sapronov, Rossiya 1 televizyonunda katıldıkları programda, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) sadece akciğerleri değil, aynı zamanda beyni, kalbi, karaciğeri ve gastrointestinal sistemi de etkileyebileceğini kaydetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Sapronov, Covid-19 hastalığını geçiren bazı hastalarda, gaz değişimini engelleyen ve vücudun oksijen satürasyonunu azaltan pulmoner fibroz oluştuğunu belirtti.

Kalbin Covid-19'u atlatan hastalarda lezyonların görüldüğü ikinci organ olduğunu belirten Sapronov, bu durumda en ciddi komplikasyonun miyokardit ve kan pıhtılaşması nedeniyle kalp kasının iletkenliğinin ihlali olabileceğini ifade etti.

Dr. Sergey Agapkin ise Covid-19'un sinir sistemini etkileyebileceğine dikkat çekerek, geçen ilkbaharda iyileşen hastaların şu anda yüksek oranda depresyon yaşadığına vurgu yaptı.

Covid-19'un yaygın semptomlarından olan koku ve tat kaybının, hastalığın beyin üzerindeki etkisiyle ilişkili olduğunu belirten Agapkin'e göre, bazı hastalar halsizlik, yorgunluk ve sinirliliğin eşlik ettiği post-viral asteni sendromu yaşıyor.

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