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Kortizon nedir? Kortizon neden kullanılır? Kortizon vücudumuzu nasıl etkiler? Kortizon hangi hastalıklar için kullanılır?

29.05.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kortizon nedir, kortizon kullanımına dair detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kortizon, aynı zamanda glukokortikoid adı verilen bir kortikoid hormonudur. Bu hormon insan vücudu tarafından doğal olarak sentezlenir. İşte kortizona dair merak edilen detaylar!

Kortizon nedir? Kortizon neden kullanılır? Kortizon vücudumuzu nasıl etkiler? Kortizon hangi hastalıklar için kullanılır?

Kortizon kullanımı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kortizonun nasıl bir ilaç olduğuna halk arasında belli başlı fikirler var. Kortizon, adrenokortikal yetmezlik yani adrenalin yetmezliği, anemi, astım, başta mevsimsel alerjilerolmak üzere çeşitli alerjik tepkiler, lupus, osteoartrit ve romatoid artrit dahil olmak üzere artrit tipleri, şiddetli sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları, ile ülseratif kolit gibi birkaç farklı tıbbi durumun tedavisinde kullanılır. İşte haberin detayları...

KORTİZON NEDİR?

Kortizon ise kortizolün dışarıdan alınan sentetik bir formudur. Kortizon ilaçları kortizolün etkisini taklit etmektedir. Her ikisi de glukokortikoidler adı verilen bir hormon sınıfına ait olan steroid hormonudur.

KORTİZON NASIL KULLANILIR?

Kortizon ilaçlarının kullanım şekli hastalığın türüne göre doktor tarafından belirlenmektedir. Kortizon ilaçları; iğne, hap, pomad veya krem gibi pek çok formda kullanılmaktadır.

Kortizon nedir? Kortizon neden kullanılır? Kortizon vücudumuzu nasıl etkiler? Kortizon hangi hastalıklar için kullanılır?

KORTİZON VÜCUDUNUZU NASIL ETKİLER?

Kortizonun en önemli görevlerinden birisi vücudun stres tepkisine yardımcı olmaktır. Kortizonun diğer rolleri ise şunlardır:

  • Kan şekerini artırmak
  • İltihabı / inflamasyonu azaltmak
  • Bağışıklık sistemini baskılamak
  • Besin metabolizmasına yardımcı olmak

KORTİZONUN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Kortizon bazı hastalar için tek çözüm tedavisidir. Ancak kortizon tedavisinin uzun süre veya fazla kullanılması bazı hastalıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle kortizon ilacının alanında uzman doktor kontrolünde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Kortizon ilacının gereğinden fazla ve süre kullanılması ile ortaya çıkabilecek hastalıklar şunlardır:

  • Çocukluk çağı ve gençlerde gelişme bozuklukları
  • Kilo alma
  • Vücudun belli bölgelerinde yağlanma ve şişlikler
  • Tansiyon yükselmesi
  • Psikolojik problemler
  • Tüylenme artışı
  • Kaslarda zayıflama
  • İnsülin direnci ve şeker yükselmesi
  • Adet düzensizliği
  • Kemik erimesi
  • Katarakt gelişimi
  • Enfeksiyona yatkınlık
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