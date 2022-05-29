Kortizon nedir? Kortizon neden kullanılır? Kortizon vücudumuzu nasıl etkiler? Kortizon hangi hastalıklar için kullanılır?

Kortizon kullanımı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kortizonun nasıl bir ilaç olduğuna halk arasında belli başlı fikirler var. Kortizon, adrenokortikal yetmezlik yani adrenalin yetmezliği, anemi, astım, başta mevsimsel alerjilerolmak üzere çeşitli alerjik tepkiler, lupus, osteoartrit ve romatoid artrit dahil olmak üzere artrit tipleri, şiddetli sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları, ile ülseratif kolit gibi birkaç farklı tıbbi durumun tedavisinde kullanılır. İşte haberin detayları...

KORTİZON NEDİR?

Kortizon ise kortizolün dışarıdan alınan sentetik bir formudur. Kortizon ilaçları kortizolün etkisini taklit etmektedir. Her ikisi de glukokortikoidler adı verilen bir hormon sınıfına ait olan steroid hormonudur.

KORTİZON NASIL KULLANILIR?

Kortizon ilaçlarının kullanım şekli hastalığın türüne göre doktor tarafından belirlenmektedir. Kortizon ilaçları; iğne, hap, pomad veya krem gibi pek çok formda kullanılmaktadır.

KORTİZON VÜCUDUNUZU NASIL ETKİLER?

Kortizonun en önemli görevlerinden birisi vücudun stres tepkisine yardımcı olmaktır. Kortizonun diğer rolleri ise şunlardır:

Kan şekerini artırmak

İltihabı / inflamasyonu azaltmak

Bağışıklık sistemini baskılamak

Besin metabolizmasına yardımcı olmak

KORTİZONUN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Kortizon bazı hastalar için tek çözüm tedavisidir. Ancak kortizon tedavisinin uzun süre veya fazla kullanılması bazı hastalıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle kortizon ilacının alanında uzman doktor kontrolünde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Kortizon ilacının gereğinden fazla ve süre kullanılması ile ortaya çıkabilecek hastalıklar şunlardır: