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Kortizon nedir? Kortizon neden kullanılır? Kortizonun yan etkileri nelerdir? Kortizonlu ilaçlar zararlı mı?

06.04.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kortizon kavramı merak edilip araştırılmaya başlandı. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde geçen bir kavram gene ilgi uyandırdı. Doping ve streoid kullanımından sonra şimdi de kortizon kavramı gündeme geldi. Survivor'da Nisa Bölükbaşı, Nagihan Karadere'nin doping kullandığını söyleyince ortalık karışmıştı. Yapılan ada konseyinde doping iddialarına yönelik yapılan tartışmada "kortizon" terimi geçti. Vatandaşlar kortizon nedir, neden kullanılır şeklinde araştırmalara başladı.

Kortizon nedir? Kortizon neden kullanılır? Kortizonun yan etkileri nelerdir? Kortizonlu ilaçlar zararlı mı?

Kortizonun ne olduğu ve neden kullanıldığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Survivor All Star'da geçen Nagihan'ın doping iddiaları ortalığı karıştırırken, ünlü sporcunun kortizon kullandığı da konseyde konuşuldu. Survivor izleyicisi kortizonun ne dolduğunu ve ne işe yaradığını merak edip araştırmalara başladı. Kortizonun ne olduğuna ve neden kullanıldığına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KORTİZON NEDİR?

Kortizon, bir kortikosteroid hormonudur. Vücut tarafından sentezlenen bu hormon, doğal savunma tepkisini düşürüp, şişme ve alerjik reaksiyonlar gibi semptomların ciddiyetini azaltmaktadır. Kortizon, vücutta adrenal (böbrek üstü) bezlerde doğal olarak üretilen hormonlardan biridir. Stres tepkisindeki rolü nedeniyle genellikle stres hormonu olarak adlandırılmaktadır. Birincil görevi fiziksel ve psikolojik stresi kontrol etmektir.

KORTİZON NASIL ALINIR?

Kortizon hem kısa hem de uzun süreli tedavi süreçlerinde kullanılmaktadır. Doktorlar, kortizonu bireyin durumuna göre vermektedir. O da uygun bir dozaj belirleyerek verilir. Doktor bu dozajı ve formunu belirlerken bireyin yaşına, tedavi edilen durumun ne olduğuna, durumun şiddetine, varolan diğer tıbbi durumlara, kullanılan diğer ilaçlara ve ilk doza nasıl tepki verildiğine göre karar verecektir.

Kortizon ile yapılan tedavinin süresi, bireyin tıbbi durumuna göre değişiklilik göstermektedir. Kortizon reçete edildiği gibi kullanılmalıdır eğer kullanılmazsa, yan etkilerinin görülmesi riski vardır. Kortizon dozlarının kaçırılması veya ilacın reçete programına göre alınmaması durumunda ilaçlar işe yaramayabilir. Kortizonun etkin olması için tedavi sürecinde bireyin vücudunda her zaman belirli bir miktarın bulunması gerekir.

KORTİZONUN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

  • Baş ağrısı
  • Huzursuzluk
  • Kafa karışıklığı
  • Kilo almak
  • Kusma
  • Mide bulantısı
  • Uyku problemi ile ağır terleme, akne yani sivilce, deride incelme ve kızarıklık gibi çeşitli cilt sorunları bulunur.

KORTİZONUN ÖNEMLİ ETKİLERİ

  • Alerjik reaksiyonlar
  • Çocuklarda büyüme yavaşlaması
  • Sindirim sistemi sorunları
  • Glokom
  • Kalp yetmezliği
  • Kas sorunları
  • Nöbetler ile vücudun sıvı ve elektrolit tutmasındaki sorunlar sayılabilir.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere Nisa Bölükbaşı
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