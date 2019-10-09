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Koruma altındaki kuşları besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

Koruma altındaki kuşları besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza

RİZE (AA) - Rize'de koruma altındaki kuşları yakalayarak kafeste besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza verildi.

Bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki bir iş yerinde arama yapan ekipler, kafeste 7 florya (chloris chloris) ve 10 saka (carduelis carduelis) kuşu buldu.

Koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen kuşlara, doğaya salınmak üzere el kondu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şube Müdürlüğünce ismi açıklanmayan kişiye, tazminat ve idari olmak üzere 13 bin 390 lira ceza uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
ceza koruma altındaki kuşlar Rize

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