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Kos adası cinayetinde kan dondurucu detaylar ortaya çıktı! Parmak izini yok etmek için...

26.06.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kos Adası'na çalışmaya giden 27 yaşındaki Polonyalı Anastazja Rubinska korkunç bir şekilde katledilmişti. Yunan basınında genç kadının katledilişinin korkunç detayları ortaya çıktı. İşte haberin detayları!

Kos adası cinayetinde kan dondurucu detaylar ortaya çıktı! Parmak izini yok etmek için...

Yunanistan'ın turist akınına uğrayan Kos adasında tüyler ürpertici bir cinayet işlenmişti. 27 yaşındaki Polonyalı bir kadının vücudu parçalara ayrılmış halde bir ağacın altında bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonrasında Anastazja Rubinska'nın 32 yaşındaki bir Bangladeşli tarafından vahşice katledildiği ortaya çıkmıştı. Yunan polisinin araştırmasını genişletmesi sonrası cinayetin tüm detayları gün ışığına çıktı.

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PARMAK İZİ ALINAMAMASI İÇİN KADININ PARMAKLARINI KESMİŞ...

27 yaşındaki Rubinska'nın cinayetinin üstündeki sır perdesi Cuma gecesi Yunan televizyonundaki 'Tüneldeki Işık' programında kaldırıldı.

Programda emekli polis memuru Yiannis Katsiamakas, Bangladeşli adamın Rubinska'ya tecavüz ederek cinayeti işledikten sonra parmak izine ulaşılamaması için zavallı kadının parmaklarını kestiğini açıkladı.

Bangladeşli failin cep telefonunda yapılan araştırmada cesetten izlerin nasıl silinebileceğine dair Google araması yaptığı ortaya çıktı.

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45 DAKİKA CAN ÇEKİŞTİ...

Rubinska'nın cesedini bulan ekip genç kadının cansız bedenini bir ağacın altında dallarla kapatılmış bir yerde buldu. Cesedin gözle görülemeyecek bir şekilde gizlendiği fakat etrafa yayılan kokudan şüphelenildiği için araştırmaya devam edildiği ifade edildi.

Rubinska'nın cesedi kokunun geldiği bölgedeki dalların aralanmasıyla bulundu.

Çuvala sarılı halde bulunan Rubinska'nın bedeninde yapılan araştırmalar sonucunda genç kadının 45 dakika can çekiştiği anlaşıldı.

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Yunanistan

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