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KOSGEB'den "tadilat" açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 16:04 | Son Güncelleme

"Tadilatlar bağlamında kamu hiçbir şekilde zarara uğratılmamıştır. Sayıştay raporunda da bunun hilafına herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir" - "Yapılan tadilatlar süs için değildir, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş ve hayata geçirilmiştir"

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından kurum binasında yapılan tadilatlarda kamunun hiçbir şekilde zarara uğratılmadığı belirtilerek, "Tadilatlar süs için değildir, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş ve hayata geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KOSGEB'den yapılan açıklamada, bir gazetede ve ardından bazı internet sitelerinde çıkan haberlerde, kurumda yürütülen tadilata ilişkin gerçek dışı ithamlarla suçlamalara yer verildiği bildirildi.

Başkanlığın mutat olarak da geçen yıl Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlendiği anımsatılan açıklamada, "Yapılan bu denetimlerde herhangi bir görev zararı çıkmamıştır. Yani denetimler sonucunda kamu hiçbir şekilde zarara uğratılmamıştır." denildi.

Açıklamada, Sayıştay raporunda da bunun hilafına herhangi bir ifade olmadığının altı çizilerek, haberin, algı oluşturmak ve kamuoyunu yanlış yönlendirmek maksadıyla yapıldığı vurgulandı.

Tadilatın kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her yeni binayı işletmeye alma ve işletme sürecinde, önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan veya bir ihtiyacı karşılamaya dönük tadilatlar her zaman olabilir. Kaldı ki bina projesinde bulunmayan garaj kapısı, turnike sistemi, dış mekan LED ekran sistemine dönük harcamalar, yüklenicinin sözleşmesinde bulunmayan yani mükerrerlik arz etmeyen kurum ihtiyaçları doğrultusunda yapılmıştır. Yaptırılan bu işler kayıt altına alınmış olup Sayıştay tarafından muhasebe kaydının 'Gider' hesabına değil de 'Binalar' hesabına alınması önerilmiştir. Haberde yer alan 'Maddi Duran Varlıklar Hesabı' ile ilgili olarak da kurumumuz, başkanlık binasına ilişkin yapılan tüm harcamaları kayıt altına almıştır. Bu durum, Sayıştay raporuyla da sabittir."

- "Çarpıtma var"

"Yeni binada makam tadilatı" ve "Süse yarım milyon lira" başlıklarıyla verilen haberin bir hayal üzerine kurgulandığına işaret edilen açıklamada, "Haberde, 'Süs', 'Her kurum çürümüş' gibi ifadelerde çarpıtma vardır. Yapılan tadilatlar süs için değildir, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş ve hayata geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sayıştay'ın kurumla ilgili raporunda "Yeni KOSGEB binası projesinde öngörülemeyen ancak ihtiyacen yaptırılan" ifadesinin bulunduğu, muhasebe kayıtlarında da düzeltmeye gidildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Sonuç olarak, raporda yer almayan ve rapora konu olmayan hususların, algı oluşturmak maksadıyla kamuoyunu yanlış yönlendirecek şekilde haber yapıldığı apaçık ortadadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelere verdiği desteklere her gün yenilerini ekleyen kurumumuz, bundan sonra da KOBİ'lerimizi dünya ile rekabet eder hale getirmek için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet gazetesi KOSGEB sayıştay tadilat

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