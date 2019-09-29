Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından kurum binasında yapılan tadilatlarda kamunun hiçbir şekilde zarara uğratılmadığı belirtilerek, "Tadilatlar süs için değildir, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş ve hayata geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KOSGEB'den yapılan açıklamada, bir gazetede ve ardından bazı internet sitelerinde çıkan haberlerde, kurumda yürütülen tadilata ilişkin gerçek dışı ithamlarla suçlamalara yer verildiği bildirildi.

Başkanlığın mutat olarak da geçen yıl Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlendiği anımsatılan açıklamada, "Yapılan bu denetimlerde herhangi bir görev zararı çıkmamıştır. Yani denetimler sonucunda kamu hiçbir şekilde zarara uğratılmamıştır." denildi.

Açıklamada, Sayıştay raporunda da bunun hilafına herhangi bir ifade olmadığının altı çizilerek, haberin, algı oluşturmak ve kamuoyunu yanlış yönlendirmek maksadıyla yapıldığı vurgulandı.

Tadilatın kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: