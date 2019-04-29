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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: "ABD Kosova ile Sırbistan arasındaki anlaşmazlığı çözmenin anahtarıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Batı Balkanlar Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD’nin Kosova ile Sırbistan arasındaki anlaşmazlığı çözmenin anahtarı olduğunu söyledi.Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Batı Balkanlar Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: "ABD Kosova ile Sırbistan arasındaki anlaşmazlığı çözmenin anahtarıdır"

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Batı Balkanlar Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD’nin Kosova ile Sırbistan arasındaki anlaşmazlığı çözmenin anahtarı olduğunu söyledi.
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Batı Balkanlar Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Thaçi, Berlin’de basına yaptığı açıklamada, ABD’nin Kosova ile Sırbistan arasındaki devam etmekte olan anlaşmazlığı çözmenin anahtarı olduğunu belirterek, büyük Avrupa ülkelerinin konuyla ilgili birleşik bir konuma ulaşamadıklarına işaret etti. Thaçi, "ABD olmadan, hiçbir zaman diyalog, müzakere veya herhangi bir anlaşma yapamayız" dedi.
Başkent Berlin’de gerçekleşecek toplantı için, "Hiçbir sürpriz beklemiyorum" açıklamasında bulunan Thaçi, Sırbistan’ın Kosova’yı bağımsız bir devlet olarak tanımasının çok önemli olduğunu belirtti. Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, "Bugün Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron’dan Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i Kosova’yı tanımaya ikna etmelerini isteyeceğiz. Eğer bu olmazsa Berlin’deki toplantının işe yaramayacağını düşünüyorum" dedi.
Sırbistan’ın Rusya’ya yönelme eğiliminde olduğunu vurgulayan Thaçi, Kosova’nın en kısa sürede NATO ve Avrupa Birliği’nin bir parçası olmak istediğini belirtti.
Eski Sırp ve etnik Arnavutlardan oluşan Kosova Cumhuriyeti ülkede neredeyse 10 yıl süren kanlı bir savaşın ardından 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmişti. ABD ve çoğu AB ülkesinin bağımsızlığını tanıdığı Kosova Cumhuriyeti’ni Rusya ve Sırbistan ise tanımadı. Bu yüzden Belgrad ile Kosova arasındaki ilişkilerde gerginlik devam ediyor.

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