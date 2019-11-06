Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarına ceza

İSTANBUL (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Balkan yapılanması soruşturması kapsamında Kosova'da düzenlediği operasyon sonucunda Türkiye'ye getirilen, burada yargılanan tutuklu sanıklar Osman Karakaya ve Cihan Özkan'a, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezası verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Karakaya ve Cihan Özkan katıldı.

Savunmaları sorulan sanıklardan Cihan Özkan, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben Kosova'daki en iyi eğitim kurumlarında 6 yıl boyunca çalıştım. Benim eğitim faaliyeti yürüttüğüm kurum, ülkemiz tarafından ziyaret edilen bir kurumdur. Eğitim kurumuna yasal hakları Kosova ülkesi tarafından verilmiştir. Yabancı diller, biyoloji, fizik, kimya gibi öğretilen bir eğitim kurumudur. Türkiye'deki hiçbir legal, illegal yapıyla alakası yoktur." dedi.

Sadece biyoloji öğretmenliği yaptığını ve 20 aydır hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu öne süren Özkan, "Ben sözde öğretmenlik yapmadım. İyi bir öğretmenlik yaptım. Çalıştığım süre boyunca çalıştığım kurumda hiçbir örgüt faaliyeti olmadı. Ülkemizi zora sokacak hiçbir şey yapmadım. Mağdurum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.