Kosta Rika'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Golfito kasabasasının 19 kilometre kuzeyinde olan depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Depremin Panama'da da hissedildiği kaydedildi.
Bölgede herhangi bir hasar meydana gelmezken, Tsunami Merkezi ilk başta verdiği tsunami alarmı daha sonra kaldırıldı.
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