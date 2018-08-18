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Kosta Rika'da 6,1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 10:58 | Son Güncelleme

Kosta Rika'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Kosta Rika'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Golfito kasabasasının 19 kilometre kuzeyinde olan depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Depremin Panama'da da hissedildiği kaydedildi.

Bölgede herhangi bir hasar meydana gelmezken, Tsunami Merkezi ilk başta verdiği tsunami alarmı daha sonra kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kosta Rika tsunami

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