Kötü haberi böyle verdiler: Batarya kapasitesi hayal kırıklığına uğratabilir!

Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 3'ü geçtiğimiz yıl ortaya çıkarmıştı. IPX8 sertifikasına sahip telefonda S Pen desteği (S Pen Fold Edition) mevcuttu. Bu yıl ise Samsung'un Galaxy Z Fold 4'ü ortaya çıkması bekleniyor. Galaxy Z Fold 4'ün özellikleri arasında neler olacağı konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Ancak yapılan son bir sızıntı, özellikle telefonun batarya kapasitesini merak edenlerin dikkatini bir hayli çekmiş durumda.

GALAXY Z FOLD 4'ÜN PİL SIZINTISI ÜZEBİLİR

Son sızıntı, Galaxy Z Fold 4'ün batarya kapasitesinin Galaxy Z Fold 3 ile yaklaşık olarak aynı olacağını gösteriyor. GalaxyClub'ın iddiasına göre Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3 gibi çift batarya düzenine sahip olacak. İlk bataryanın kapasitesi 2.002 mAh, ikinci pilin ise 2.268 mAh olacağı söyleniyor. Yani toplam batarya kapasitesi 4.270 mAh olarak karşımıza çıkacak. En azından iddialar bu yönde.

AYNI OLACAK ANCAK...

Kaynaklar, bu sızıntının bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabileceğini söylese de Galaxy Z Fold 4'ün selefinden daha ince bir tasarıma sahip olduğu da öne sürülüyor. Bu da Samsung'un batarya kapasitesinden kayıp vermeden yeni modeli daha ince bir tasarım ile buluşturmanın yolunu bulduğu anlamına gelebilir.

Galaxy Z Fold 4'ün ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik bilinmiyor.

