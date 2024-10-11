Kötü haberler peş peşe geldi! İki öğrenci derste kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İbrahim Bodur Lisesi 3. sınıfı öğrencisi ve Çanakkale Belediyespor basketbol takımı altyapı sporcusu 15 yaşındaki Yağız Efe Doğan (15) için Mecidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Doğan'ın öğretmen olan anne ve babası taziyeleri kabul etti.

Öğrencinin cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Şehir Kabristanlığında toprağa verildi.

DERS BİTİMİNDE FENALAŞMIŞ!

Yağız Efe Doğan, dün beden eğitim dersinin bitiminde arkadaşlarıyla voleybol oynadıkları sırada fenalaşmış, öğretmenlerinin bilgi vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

BİR ACI HABER DE TRABZON'DAN GELDİ!

Bir ölüm haberi de Trabzon'adn geldi. Okulun 5'inci sınıf öğrencilerinden Elif Ebrar Yılmaz, derste öğretmeninin verdiği soruyu tahtaya kalkarak çözdükten sonra otururken fenalık geçirdi. Yılmaz'ın hareket etmediğini fark eden arkadaşları, durumu öğretmene bildirdi.

İLK MÜDAHALEYİ SINIFTA ÖĞRETMENİ YAPTI!

Yılmaz'a ilk müdahaleyi, sınıfta öğretmeni yaptı. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Elif Ebrar Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Elif Ebrar Yılmaz’ın cenazesi, Tonya ilçesinde toprağa verilirken; Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu da sosyal medya hesabından taziye paylaşımı yaptı. Paylaşımda, "Okulumuzun 5'inci sınıfında eğitim öğretime devam eden Elif Ebrar Yılmaz adlı öğrencimiz 6'ncı saat ders esnasında rahatsızlandı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak Cenabıhakk'ın rahmetine kavuşmuştur. İlim tahsili esnasında şehit olan kıymetli evladımıza Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, eğitim camiamıza sabırlar dileriz. Zor bir imtihan; bizler inanan insanlarız. Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz" denildi.

(DHA-AA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır