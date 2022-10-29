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  4. Kötü koku apartmanı kaplayınca ihbar ettiler! Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Kötü koku apartmanı kaplayınca ihbar ettiler! Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

29.10.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan 69 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu. Komşuların kötü koku ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Fatma Eren Kayacıklı’nın cenazesini otopsi yaptırmak üzere belediye morguna götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kötü koku apartmanı kaplayınca ihbar ettiler! Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli olduktan sonra ilçeye yerleşen ve uzun yıllardır ilçede ikamet eden 69 yaşındaki öğretmen Fatma Eren Kayacıklı’nın dairesinden kötü koku gelmeye başladı. Kayacıklı’dan haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇİLİNGİR ÇAĞIRILDI

Çilingir aracılığıyla açılan daireye giren ekipler, Kayacıklı’yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kayacıklı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere belediye morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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