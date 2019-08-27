HABER

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 19:39 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı.

Zeytinburnu’nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Abay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abay Caddesi üzerinde bulunan boş arazideki ağaçlık alandan kötü koku geldiğini hisseden vatandaşlar, yaptıkları incelemede duvarın dibindeki çukurda ceset olduğunu gördü. Gördükleri karşısında şoka uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bulunduğu bölüme şerit çekerek önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı. Yüzlerine maske takarak çalışma yapan polis ekipleri, cesedin 23 yaşındaki Ferit Afrin isimli bir gence ait olduğunu belirledi. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Olay yerine yakın bir yerde oturan Yasin Aslan, “Biz bir hafta, on gün önce çardakta oturuyorduk. 10 gündür buradan koku geliyordu. Biz fare kokusu sandık ama oradan geliyormuş. Normalde bakarız ama bakmadık hiç" dedi.

Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Denize atlarken kayalıkların arasına düşen tatilci öldüDenize atlarken kayalıkların arasına düşen tatilci öldü
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç hastanelik olduBıçaklı saldırıya uğrayan genç hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Milyonlarca memurun beklediği zam haberi

Milyonlarca memurun beklediği zam haberi

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.