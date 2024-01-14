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Kötü koku ihbarı, vahşeti ortaya çıkardı! İşyerindeki buzdolabında ceset bulundu

14.01.2024 09:59 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de atık toplama merkezindeki buzdolabında 15 yaşında yabancı uyruklu şahsa ait erkek cesedi bulundu. Olay, kötü koku gelmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kötü koku ihbarı, vahşeti ortaya çıkardı! İşyerindeki buzdolabında ceset bulundu

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.30 sırlarında Maltepe Füsun Sokak üzerindeki atık toplama merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce öldürülüp buzdolabına konulmuş bir erkek cesedi bulundu.

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Çevredeki vatandaşlar tarafından işyerinden kötü koku gelmesi üzerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, buzdolabının içinde bulunan kişinin 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah isimli genç olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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Maltepe ceset buzdolabı
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